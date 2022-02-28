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Сколько человек в Грузии прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Сколько человек в Грузии прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Одну дозу вакцины сделали 47% взрослого населения, бустерные или третьи дополнительные дозы - 217 502 человека 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T00:44+0400

2022-02-28T00:44+0400

2022-02-28T01:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Полный курс вакцинации препаратами от коронавируса в Грузии прошли 1 245 978 человек или 43,4% взрослого населения страны, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, пик которой остался позади. Ежедневно регистрируется от 4-10 тысяч новых случаев инфицирования. Количество летальных исходов все еще высокое - 40-50 человек в сутки. Заявленная цель иммунологов - привить до июля 70% населения.Одну дозу вакцины сделали 47% взрослого населения, бустерные или третьи дополнительные дозы - 217 502 человека.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>По данным на субботу, 26 февраля привились 1 245 граждан.В возрастной группе 12-15 лет полностью вакцинированы 1,77% или 3 136 подростков. Одну дозу вакцины получили 4 033 или 2,27% человек.Среди подростков 16-17 лет двумя дозами вакцинировали 13,64% или 11 065 граждан, а одной дозой - 12 517 человек или 15,44%.В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта c появлением вакцины AstraZeneca. Массовый характер национальная кампания по иммунизации приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.Специалисты утверждают, что инфекция не остановится до тех пор, пока в мире не будет глобального иммунитета 80% населения с помощью вакцин или перенесенного заболевания. В ВОЗ призывает все страны вакцинировать 70% населения, чтобы инфекция начала отступать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса