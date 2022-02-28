https://sputnik-georgia.ru/20220228/skolko-chelovek-v-gruzii-proshli-polnyy-kurs-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-264830206.html
Сколько человек в Грузии прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Сколько человек в Грузии прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Одну дозу вакцины сделали 47% взрослого населения, бустерные или третьи дополнительные дозы - 217 502 человека 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T00:44+0400
2022-02-28T00:44+0400
2022-02-28T01:18+0400
грузия
новости
общество
коронавирус covid-19
вакцинация от коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263930166_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_6e78e48283f22a6a1f6e6b296d9a5054.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Полный курс вакцинации препаратами от коронавируса в Грузии прошли 1 245 978 человек или 43,4% взрослого населения страны, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, пик которой остался позади. Ежедневно регистрируется от 4-10 тысяч новых случаев инфицирования. Количество летальных исходов все еще высокое - 40-50 человек в сутки. Заявленная цель иммунологов - привить до июля 70% населения.Одну дозу вакцины сделали 47% взрослого населения, бустерные или третьи дополнительные дозы - 217 502 человека.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>По данным на субботу, 26 февраля привились 1 245 граждан.В возрастной группе 12-15 лет полностью вакцинированы 1,77% или 3 136 подростков. Одну дозу вакцины получили 4 033 или 2,27% человек.Среди подростков 16-17 лет двумя дозами вакцинировали 13,64% или 11 065 граждан, а одной дозой - 12 517 человек или 15,44%.В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта c появлением вакцины AstraZeneca. Массовый характер национальная кампания по иммунизации приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.Специалисты утверждают, что инфекция не остановится до тех пор, пока в мире не будет глобального иммунитета 80% населения с помощью вакцин или перенесенного заболевания. В ВОЗ призывает все страны вакцинировать 70% населения, чтобы инфекция начала отступать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263930166_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_1df3c6b9f72b87ca52ccf7859dded80e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Сколько человек в Грузии прошли полный курс вакцинации от коронавируса
00:44 28.02.2022 (обновлено: 01:18 28.02.2022) Подписаться на
Одну дозу вакцины сделали 47% взрослого населения, бустерные или третьи дополнительные дозы - 217 502 человека
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Полный курс вакцинации препаратами от коронавируса в Грузии прошли 1 245 978 человек или 43,4% взрослого населения страны, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, пик которой остался позади. Ежедневно регистрируется от 4-10 тысяч новых случаев инфицирования. Количество летальных исходов все еще высокое - 40-50 человек в сутки. Заявленная цель иммунологов - привить до июля 70% населения.
Одну дозу вакцины сделали 47% взрослого населения, бустерные или третьи дополнительные дозы - 217 502 человека.
По данным на субботу, 26 февраля привились 1 245 граждан.
В возрастной группе 12-15 лет полностью вакцинированы 1,77% или 3 136 подростков. Одну дозу вакцины получили 4 033 или 2,27% человек.
Среди подростков 16-17 лет двумя дозами вакцинировали 13,64% или 11 065 граждан, а одной дозой - 12 517 человек или 15,44%.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта c появлением вакцины AstraZeneca. Массовый характер национальная кампания по иммунизации приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.
Специалисты утверждают, что инфекция не остановится до тех пор, пока в мире не будет глобального иммунитета 80% населения с помощью вакцин или перенесенного заболевания. В ВОЗ призывает все страны вакцинировать 70% населения, чтобы инфекция начала отступать.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.