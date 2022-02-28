https://sputnik-georgia.ru/20220228/tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy-nachalsya-v-belarusi-264859601.html

Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беларуси

Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беларуси

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Гомельской области начался несколько минут назад, сообщил РИА Новости источник в... 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T19:33+0400

2022-02-28T19:33+0400

2022-02-28T19:36+0400

в мире

политика

россия

украина

переговоры

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264854850_0:111:3442:2047_1920x0_80_0_0_05e07fcb7c84c84f5dc9104762f646d1.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Гомельской области начался несколько минут назад, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах."Только что зашли, начался третий раунд переговоров, этот предположительно будет финальным", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего в переговорах, которые длятся уже почти больше четырех часов, было сделано два перерыва.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака">>Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – она проходит в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, россия, украина, переговоры, обострение ситуации вокруг украины 2022