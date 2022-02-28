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Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беларуси
Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беларуси
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Гомельской области начался несколько минут назад, сообщил РИА Новости источник в... 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T19:33+0400
2022-02-28T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Гомельской области начался несколько минут назад, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах."Только что зашли, начался третий раунд переговоров, этот предположительно будет финальным", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего в переговорах, которые длятся уже почти больше четырех часов, было сделано два перерыва.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака">>Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – она проходит в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, политика, россия, украина, переговоры, обострение ситуации вокруг украины 2022
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Гомельской области начался несколько минут назад, сообщил РИА Новости
источник в дипломатических кругах.
"Только что зашли, начался третий раунд переговоров, этот предположительно будет финальным", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего в переговорах, которые длятся уже почти больше четырех часов, было сделано два перерыва.
Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.
Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – она проходит в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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