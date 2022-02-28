https://sputnik-georgia.ru/20220228/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-na-peregovory-s-rossiey-na-vertolete-264842554.html

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией на вертолетах

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией на вертолетах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T12:38+0400

2022-02-28T12:38+0400

2022-02-28T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Члены украинской делегации прибыли к месту проведения переговоров с Россией на двух вертолетах, передает РИА Новости.О встрече стороны согласовали накануне. Российская делегация прибыла в Беларусь и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака">>Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, в мире, александр лукашенко, владимир путин, владимир зеленский, украина, киев, беларусь, обострение ситуации вокруг украины 2022