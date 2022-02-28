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Украинская делегация прибыла в Беларусь – источник
Украинская делегация прибыла в Беларусь – источник
Площадка для переговоров уже готова и сейчас ожидается прибытие делегаций 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T10:14+0400
2022-02-28T10:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Члены украинской делегации, выехавшие на переговоры с российской стороной, уже находятся на территории Беларуси, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник, близкий к процессу.Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что площадка уже готова и сейчас ожидается прибытие делегаций.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране. Площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена>>Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, политика, новости, александр лукашенко, владимир путин, владимир зеленский, киев, беларусь, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Украинская делегация прибыла в Беларусь – источник
10:14 28.02.2022 (обновлено: 10:26 28.02.2022) Подписаться на
Площадка для переговоров уже готова и сейчас ожидается прибытие делегаций
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Члены украинской делегации, выехавшие на переговоры с российской стороной, уже находятся на территории Беларуси, передает Sputnik Беларусь
со ссылкой на источник, близкий к процессу.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что площадка уже готова и сейчас ожидается прибытие делегаций.
"Украинская делегация уже <…> на подъезде к месту переговоров. <…> Ожидается, что встреча с российскими переговорщиками начнется сегодня утром", – говорится в Telegram-канале агентства.
Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.
Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.
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