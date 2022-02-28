https://sputnik-georgia.ru/20220228/v-gruzii-dostatochnye-zapasy-muki-i-pshenitsy---zayavlenie-ministra-264856795.html

В Грузии достаточные запасы муки и пшеницы - заявление министра

В Грузии достаточные запасы муки и пшеницы - заявление министра

Власти предлагают субсидировать закупки пшеницы, чтобы цена стала конкурентной и мукомольные предприятия смогли работать в конкурентной среде, заявил министр 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T17:57+0400

2022-02-28T17:57+0400

2022-02-28T18:03+0400

грузия

экономика

новости

зерно

хлеб

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия располагает запасами пшеницы в количестве 50 тысяч тонн, а также достаточными запасами муки, заявил министр сельского хозяйства и окружающей среды Грузии Отар Шамугия после заседания правительства.Вопрос запасов пшеницы и муки возник после начала конфликта между Россией и Украиной, которые являются основными поставщиками этой продукции для Грузии.По словам министра, на данном этапе нет никаких проблем в импорте муки, а также в вопросе экспорта грузинской продукции. При этом, в случае необходимости, правительство готово вести переговоры с другими странами, куда Грузия будет экспортировать свою продукцию."Правительство примет ответственные решения, чтобы грузинские фермеры не потеряли источник дохода", - сказал глава Минсельхоза.Подорожает ли хлеб в Грузии >>Что касается цен на муку и пшеницу, по словам министра, правительство ведет переговоры с соответствующими представителями сектора, которые рассматривают конкретные предложения правительства, и в конченом итоге будет принято согласованное решение. Власти предлагают, к примеру, субсидировать закупки пшеницы, чтобы цена стала конкурентной и мукомольные предприятия смогли работать в конкурентной среде.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, зерно, хлеб, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии