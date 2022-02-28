https://sputnik-georgia.ru/20220228/zavershilis-peregovory-rossii-i-ukrainy-264860995.html

Завершились переговоры России и Украины в Беларуси

Завершились переговоры России и Украины в Беларуси

Сейчас обсуждается возможность заявлений сторон для СМИ. 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T20:23+0400

2022-02-28T20:23+0400

2022-02-28T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Переговоры между делегациями России и Украины в Гомельской области Беларуси завершились, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас обсуждается возможность заявлений сторон для СМИ.Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения, - всё же заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк.По его словам, РФ и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине >>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022