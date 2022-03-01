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Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 420 тысяч
Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 420 тысяч
Число излечившихся от инфекции составляет 402 916, на лечении находятся 7 150 человек 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T19:36+0400
2022-03-01T19:36+0400
2022-03-01T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 420 156, сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний, передает Sputnik Армения.Суточный прирост составляет 324. Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 478 (17 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 606 (ни одного случая случай за минувшие сутки).Число излечившихся от инфекции составляет 402 916. На лечении находятся 7 150 человек. Общее количество проведенных тестов – 2 898 664 (17 за минувшие сутки).Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года, а следующим решением – до 20 июня 2022 года. Масочный режим в республике сохраняется.
https://sputnik-georgia.ru/20220301/vyzvannyy-omikronom-koronavirus-v-osnovnom-protekaet-kak-orvi---rospotrebnadzor-264875562.html
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армения, новости, общество, коронавирус covid-19
Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 420 тысяч
19:36 01.03.2022 (обновлено: 20:28 01.03.2022) Подписаться на
Число излечившихся от инфекции составляет 402 916, на лечении находятся 7 150 человек
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 420 156, сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний, передает Sputnik Армения
.
Суточный прирост составляет 324. Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 478 (17 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 606 (ни одного случая случай за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 402 916. На лечении находятся 7 150 человек. Общее количество проведенных тестов – 2 898 664 (17 за минувшие сутки).
Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года, а следующим решением – до 20 июня 2022 года. Масочный режим в республике сохраняется.