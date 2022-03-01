https://sputnik-georgia.ru/20220301/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo--6-847-264871923.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 6 847

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 6 847

За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, выздоровели за сутки 9 003 человека, а с начала пандемии – 1 513 164 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T10:51+0400

2022-03-01T10:51+0400

2022-03-01T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 847. Скончались 36 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 612 319 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 9 003 человека, а с начала пандемии – 1 1 513 164. Скончались 16 199.Коронавирус в Грузии: как обстоят дела спустя 2 года >>>За сутки сделано 37 226 тестов, в том числе 25 213 на антиген и 12 013 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 18,39%, за последние 14 дней – 25,18%, за последние семь дней – 20,73%.К этому времени сделано 2 820 546 прививок, в том числе за последние сутки 3 410.В карантине в данное время не находятся ни одного человека, а в стационарах – 4 479.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии