https://sputnik-georgia.ru/20220301/kto-to-vospolzovalsya-situatsiey---vitse-spiker-ob-otzyve-posla-ukrainy-264890775.html

"Кто-то воспользовался ситуацией" - вице-спикер об отзыве посла Украины

"Кто-то воспользовался ситуацией" - вице-спикер об отзыве посла Украины

У Грузии нет никакого ресурса вводить экономические санкции против России, заявил депутат 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T19:01+0400

2022-03-01T19:01+0400

2022-03-01T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Решение украинских властей отозвать посла в Грузии вызывает дополнительные вопросы, заявил вице-спикер парламента страны Гия Вольский журналистам.Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии.Вице-спикер выразил надежду, что на все вопросы будут даны объективные ответы во время консультаций.Говоря о санкциях, Вольский отметил, что у Грузии нет никакого ресурса вводить экономические санкции против России."Перед тем, как говорить об экономических санкциях, мы можем говорить о той сильной политической поддержке, которую оказали власти Грузии на всех международных форумах", - подчеркнул он."Неоправданное решение"– власти Грузии отреагировали на отзыв посла Украины >>Вице-спикер также добавил, что прямое или косвенное военное участие в этом конфликте может иметь разрушительные последствия для Грузии.Накануне премьер Грузии заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, украина, георгий вольский, обострение ситуации вокруг украины 2022