https://sputnik-georgia.ru/20220301/nazvana-data-vtorogo-raunda-peregovorov-rossii-i-ukrainy-264882594.html
Названа дата второго раунда переговоров России и Украины
Названа дата второго раунда переговоров России и Украины
В ходе первой после начала военной операции встречи были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, сказал представитель РФ 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T15:39+0400
2022-03-01T15:39+0400
2022-03-01T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Украинские издания назвали дату предстоящей встречи, ссылаясь на дипломатические источники.Первая с начала военной операции России на Украине встреча сторон прошла в Беларуси в понедельник. Переговоры продолжались почти пять часов. Как сказал член российской делегации Владимир Мединский, на встрече были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Если второй раунд переговоров состоится, на нем "сегодняшние темы получат развитие", добавил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Разговор Путина с Зеленским пока не планируется - Песков>>Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, новости, владимир путин, владимир зеленский, украина, беларусь, обострение ситуации вокруг украины 2022
Названа дата второго раунда переговоров России и Украины
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В ходе первой после начала военной операции встречи были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, сказал представитель РФ
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik.
Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщает РИА Новости
со ссылкой на украинские СМИ.
Украинские издания назвали дату предстоящей встречи, ссылаясь на дипломатические источники.
Первая с начала военной операции России на Украине встреча сторон прошла в Беларуси в понедельник. Переговоры продолжались почти пять часов.
Как сказал член российской делегации Владимир Мединский, на встрече были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Если второй раунд переговоров состоится, на нем "сегодняшние темы получат развитие", добавил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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