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РФ прорабатывает вопрос организации вывоза своих граждан из-за рубежа

РФ прорабатывает вопрос организации вывоза своих граждан из-за рубежа

Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, отметили в Росавиации 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T11:51+0400

2022-03-01T11:51+0400

2022-03-01T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Россия приступила к прорабатыванию вопроса осуществления гуманитарных рейсов из государств, где находятся самые большие группы россиян: выполнение подобных рейсов в РФ будет реально при условии положительных решений авиавластей стран ЕС, сообщает Росавиация.На данный момент известно, что Росавиация вместе с МИД РФ и Ростуризмом, с ведущими российскими авиакомпаниями намерены собрать данные и проанализировать необходимые провозные емкости, требуемые для перевозки.Авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеры, отмечают в ведомстве. Сообщается, что в случае отказа от перевозки пассажирам возвращают денежные средства в полном объеме."Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", - отмечает Росавиация.Разрабатываются следующие способы возвращения в РФ. Первый - использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний добраться до пунктов на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и другие страны.Россия и Украина проведут еще один раунд переговоров >>>Или второй вариант - использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом приезжать в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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