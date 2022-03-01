https://sputnik-georgia.ru/20220301/spasibo-za-podderzhku---premer-o-borbe-s-azartnymi-igrami-v-gruzii-264884107.html

"Спасибо за поддержку" - премьер о борьбе с азартными играми в Грузии

"Спасибо за поддержку" - премьер о борьбе с азартными играми в Грузии

Онлайн-казино были одной из самых больших проблем для населения, заявил премьер 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T16:44+0400

2022-03-01T16:44+0400

2022-03-01T16:44+0400

грузия

новости

общество

казино

игорный бизнес в грузии

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил население Грузии и депутатов парламента за поддержку его инициативы об ужесточении правил работы онлайн-казино в стране.С 1 марта в Грузии вступило в силу законодательство о запрете рекламы азартных игр и ограничении к ним доступа.По словам премьера, онлайн-казино были одной из самых больших проблем для населения. Многие люди - несовершеннолетние, молодежь, социально незащищенные лица, были зависимы от онлайн-игр. Ежегодно деньги населения - 1,5 миллиарда лари, тратились в онлайн-казино.В соответствии со вступающими в силу поправками, с 1 марта участвовать в азартных играх больше не могут граждане младше 25 лет, госслужащие, граждане со статусом социально незащищенного лица, граждане, которые обратятся в службу доходов министерства финансов за применением механизма самоограничения, а также те, кто попадет в т. н. "черный список" на основе решения суда или требования членов семьи."В общей сложности ограничения коснутся до 1 млн граждан. Провайдерам также запретили совершать платежи от потребителей в пользу иностранных игорных заведений", - отметил премьер.Никаких азартных игр – новые правила для игроков и рекламодателей вступили в силу >>Операторы онлайн-тотализаторов и онлайн-казино имеют полное право заблокировать аккаунты попавших в список ограничений лиц и вернуть им деньги, оставшиеся на счетах.Также с 1 марта запрещена телевизионная и внешняя реклама игорного бизнеса, а также размещение рекламы на грузинских сайтах.Реклама будет разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий по условиям спонсорского контракта и в аэропортах.Официальной статистики о доходах игрового бизнеса и игроках не существует. Однако число игроков пытаются посчитать многие неправительственные организации, занимающиеся этой проблемой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, казино, игорный бизнес в грузии, ираклий гарибашвили