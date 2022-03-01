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Судьба "ВТБ банка" в Грузии: активы перешли китайской компании - видео
Судьба "ВТБ банка" в Грузии: активы перешли китайской компании - видео
Все клиенты-физические лица банка "ВТБ Грузия" будут отныне обслуживаться в "Базисбанке" - такое решение было принято для сохранения финансовой стабильности... 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T21:52+0400
2022-03-01T21:52+0400
2022-03-01T21:58+0400
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АО Банк "ВТБ Грузия" до последнего времени являлся одним из ведущих банков Грузии и занимал третье место среди коммерческих банков страны по размеру регулятивного капитала. Теперь из-за сложившейся ситуации все депозитные и кредитные активы банка будут переданы китайскому "Базисбанку" (Basisbank).ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего западные страны стали вводить жесткие санкции против России. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022, финансы, экономика грузии, видео
Судьба "ВТБ банка" в Грузии: активы перешли китайской компании - видео
21:52 01.03.2022 (обновлено: 21:58 01.03.2022) Подписаться на
Все клиенты-физические лица банка "ВТБ Грузия" будут отныне обслуживаться в "Базисбанке" - такое решение было принято для сохранения финансовой стабильности вкладчиков и заемщиком банка. Подробнее - смотрите видео Sputnik Грузия
АО Банк "ВТБ Грузия" до последнего времени являлся одним из ведущих банков Грузии и занимал третье место среди коммерческих банков страны по размеру регулятивного капитала. Теперь из-за сложившейся ситуации все депозитные и кредитные активы банка будут переданы китайскому "Базисбанку" (Basisbank).
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего западные страны стали вводить жесткие санкции против России. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".