https://sputnik-georgia.ru/20220301/sudba-vtb-banka-v-gruzii-aktivy-pereshli-kitayskoy-kompanii---video-264893891.html

Судьба "ВТБ банка" в Грузии: активы перешли китайской компании - видео

Судьба "ВТБ банка" в Грузии: активы перешли китайской компании - видео

Все клиенты-физические лица банка "ВТБ Грузия" будут отныне обслуживаться в "Базисбанке" - такое решение было принято для сохранения финансовой стабильности... 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T21:52+0400

2022-03-01T21:52+0400

2022-03-01T21:58+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

обострение ситуации вокруг украины 2022

финансы

экономика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264893809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e12772b6078880c82b7e88b84e4ec71.jpg

АО Банк "ВТБ Грузия" до последнего времени являлся одним из ведущих банков Грузии и занимал третье место среди коммерческих банков страны по размеру регулятивного капитала. Теперь из-за сложившейся ситуации все депозитные и кредитные активы банка будут переданы китайскому "Базисбанку" (Basisbank).ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего западные страны стали вводить жесткие санкции против России. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022, финансы, экономика грузии, видео