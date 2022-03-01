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У границы Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
У границы Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T15:21+0400
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землетрясение
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Азербайджане, в 30 километрах от границы с Грузией, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.Подземные толчки были зафиксированы в 14:34 по тбилисскому времени. Эпицентр находился на глубине 21 километра, сказано в сообщении.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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У границы Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

15:21 01.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / SeismographsСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
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По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Азербайджане, в 30 километрах от границы с Грузией, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 14:34 по тбилисскому времени. Эпицентр находился на глубине 21 километра, сказано в сообщении.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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