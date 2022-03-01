https://sputnik-georgia.ru/20220301/u-granitsy-gruzii-s-azerbaydzhanom-proizoshlo-zemletryasenie-264881606.html

У границы Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

У границы Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T15:21+0400

2022-03-01T15:21+0400

2022-03-01T15:21+0400

грузия

новости

землетрясение

происшествия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Азербайджане, в 30 километрах от границы с Грузией, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.Подземные толчки были зафиксированы в 14:34 по тбилисскому времени. Эпицентр находился на глубине 21 километра, сказано в сообщении.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, землетрясение, происшествия