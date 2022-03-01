https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-nachalas-registratsiya-na-edinye-natsionalnye-ekzameny-264877606.html

В Грузии началась регистрация на Единые национальные экзамены

В Грузии началась регистрация на Единые национальные экзамены

Детальная видеоинструкция регистрации доступна на сайте Национального центра экзамена и оценок www.naec.ge 01.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Грузии с 1 марта началась регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ) 2022 года, сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок в Facebook.Регистрация стартовала на сайте центра с 10:00 1 марта и продлится до 18:00 4 апреля.В справочнике представлены новшества, список образовательных программ, часто задаваемые вопросы и важные темы, касающиеся экзаменационного процесса.Как и в прошлые годы, регистрация пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты обязаны заполнить личные данные, выбрать экзаменационный город, предметы.Отчисленные за границей студенты смогут бесплатно учиться в РФ >>>Изменить предмет, который будут сдавать абитуриенты или язык, можно до 18:00 14 апреля. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара).Информация о возможностях оплаты, а также детальная видеоинструкция регистрации доступна на сайте Национального центра экзамена и оценок www.naec.ge.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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