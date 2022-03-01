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В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности
В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности
На внеочередном заседании планируется обсуждение событий вокруг Украины 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T12:24+0400
2022-03-01T12:24+0400
2022-03-01T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Вход в здание парламента Грузии ограничен с целью предотвращения возможных провокаций, говорится в заявлении законодательного органа страны.Во вторник в парламенте страны запланировано проведение очередного заседания, которое назначила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как отмечено в заявлении законодательного органа, ограничение на доступ в здание не коснется представителей средств массовой информации.На прошлой неделе депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказались присутствовать на внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины."Грузинская мечта" сорвала внеочередное заседание парламента>>За час до начала заседания председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге заявил, что реальной причиной проведения данного заседания является не забота о безопасности Грузии или солидарность украинскому народа, а использование вопроса Украины для внутриполитических целей.Глава законодательного органа заявил, что очередное заседание парламента пройдет 1 марта, которое откроется политическими заявлениями, и у всех будет возможность выразить свое мнение по любому вопросу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, украина
В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности
12:24 01.03.2022 (обновлено: 12:31 01.03.2022) Подписаться на
На внеочередном заседании планируется обсуждение событий вокруг Украины
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Вход в здание парламента Грузии ограничен с целью предотвращения возможных провокаций, говорится в заявлении законодательного органа страны.
Во вторник в парламенте страны запланировано проведение очередного заседания, которое назначила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как отмечено в заявлении законодательного органа, ограничение на доступ в здание не коснется представителей средств массовой информации.
"Цель указанного мероприятия – превенция возможных провокаций и обеспечение рабочих условий для членов парламента Грузии и сотрудников аппарата", – отмечено в заявлении.
На прошлой неделе депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказались присутствовать на внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины.
За час до начала заседания председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге заявил, что реальной причиной проведения данного заседания является не забота о безопасности Грузии или солидарность украинскому народа, а использование вопроса Украины для внутриполитических целей.
Глава законодательного органа заявил, что очередное заседание парламента пройдет 1 марта, которое откроется политическими заявлениями, и у всех будет возможность выразить свое мнение по любому вопросу.
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