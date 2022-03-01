https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-parlamente-gruzii-vveli-osobyy-rezhim-bezopasnosti-264875363.html

В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности

В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности

На внеочередном заседании планируется обсуждение событий вокруг Украины 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T12:24+0400

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саломе зурабишвили

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Вход в здание парламента Грузии ограничен с целью предотвращения возможных провокаций, говорится в заявлении законодательного органа страны.Во вторник в парламенте страны запланировано проведение очередного заседания, которое назначила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как отмечено в заявлении законодательного органа, ограничение на доступ в здание не коснется представителей средств массовой информации.На прошлой неделе депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказались присутствовать на внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины."Грузинская мечта" сорвала внеочередное заседание парламента>>За час до начала заседания председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге заявил, что реальной причиной проведения данного заседания является не забота о безопасности Грузии или солидарность украинскому народа, а использование вопроса Украины для внутриполитических целей.Глава законодательного органа заявил, что очередное заседание парламента пройдет 1 марта, которое откроется политическими заявлениями, и у всех будет возможность выразить свое мнение по любому вопросу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, украина