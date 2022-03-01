https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-tbilisi-uzhestochayut-kontrol-za-voditelyami-taksi-264879073.html

В Тбилиси ужесточают контроль за водителями такси

В Тбилиси ужесточают контроль за водителями такси

Мэр столицы предупредил, что водителям такси очень важно взять лицензию, а то им грозят штрафы 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T14:20+0400

2022-03-01T14:20+0400

2022-03-01T14:43+0400

такси

водители

грузинские дороги, машины и их водители

тбилиси

каха каладзе

новости

общество

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал водителей такси категории "В" взять соответствующую лицензию и анонсировал ужесточение контроля в этом направлении.Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории "А" и "В".Как разъяснил мэр на заседании столичного правительства, категория "А" - это такси белого цвета, которые передвигаются по городу с соответствующим указателем. А категории "В" – это такси без указателя, но они могут быть включены в аппликацию и обслуживать пассажиров.Мэр столицы предупредил, что в случае работы без лицензии водителей такси этой категории будут штрафовать. "Поэтому важно иметь лицензию, которую очень просто получить в муниципалитете", – отметил Каладзе.По словам мэра, стоимость лицензии составляет 100 лари (около 32 долларов), в случае наличия гибридного автомобиля – 50 лари (около 16 долларов), а для владельцев электромобилей лицензия бесплатная.Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.В парламенте Грузии ввели особый режим безопасности >>>Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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такси, водители, грузинские дороги, машины и их водители, тбилиси, каха каладзе, новости, общество, грузия