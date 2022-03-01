https://sputnik-georgia.ru/20220301/zhertvami-semeynogo-nasiliya-v-gruzii-v-2021-godu-stali-84-tysyachi-chelovek-264794023.html

Жертвами семейного насилия в Грузии в 2021 году стали 8,4 тысячи человек

Жертвами семейного насилия в Грузии в 2021 году стали 8,4 тысячи человек

Чаще всего, по статистическим данным, жертвами семейного насилия становятся женщины 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T07:32+0400

2022-03-01T07:32+0400

2022-03-01T07:32+0400

грузия

новости

семейное насилие

статистика

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. От семейного насилия в Грузии в 2021 году пострадали около 8,4 тысячи человек, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".В основном, по данным "Сакстата", жертвами семейного насилия становятся женщины. Всего от насилия в семьях в 2021 году пострадали 6 940 женщин.Однако статус пострадавших от насилия в семье за тот же период получили 1 398 мужчин.Задержанного за семейное насилие чиновника в Грузии выпустят под залог>>Около 43% всех жертв семейного насилия – жители Тбилиси. Остальные 57% – проживают в десяти регионах Грузии.Возраст жертв семейного насилия колеблется от 18 до 60 лет. Также в 2021 году от насилия пострадали 579 детей и 1 251 человек старше 60 лет.Всего в 2021 году для защиты жертв произвола в семьях полиция выписала 9 376 ордеров, из которых 6 940 на имя женщин и 1398 на имя мужчин.При этом в 2021 году в Грузии было зафиксировано 8 627 случаев психологического семейного насилия, 2 494 – физического, 203 – экономического и 50 – сексуального.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, семейное насилие, статистика