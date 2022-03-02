https://sputnik-georgia.ru/20220302/chislo-studentov-v-profuchilischakh-gruzii-uvelichilos-264899148.html

Число студентов в профучилищах Грузии увеличилось

Число студентов в профучилищах Грузии увеличилось

В 2021 году количество выпускников профессиональных училищ Грузии составило 6,8 тысячи человек 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T07:01+0400

2022-03-02T07:01+0400

2022-03-02T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии увеличилось на 19,2%, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".По сравнению с 2020 годом, прием студентов в 2021 году вырос на 19,2% (11,2 тысячи учащихся), из них 48,9% – женщин и 51,1% – мужчин.К концу 2021 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы было 94, из них 42 были государственными, а 52 – частными.По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (38,3%), Аджария (22,4%), Аджария (15,2%), Самегрело-Земо Сванети (11%), Имерети (9,9%), Кахети (6,3%), Шида Картли (5,9%), сообщает Сакстат.Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября >>В 2021 году по программам профессионального образования обучалось 200 учащихся с особыми образовательными потребностями, из них 38,5 % –женщин и 61,5 % – мужчин. По регионам больше всего студентов было зачислено в Тбилиси (46,5%), Кахети (14%) и Имерети (9,5%).В 2021 году количество выпускников профучилищ составило 6,8 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, и здравоохранение.После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования. Наука, профобразование и вузы Грузии в период пандемии – урок на выживание >>В частности, усилена сеть учебных учреждений, утверждены новые стандарты авторизации профобразовательных учреждений, развито направление обучения взрослых, научная инфраструктура приближена к международным стандартам, увеличилась включенность работодателей в сферу профобразования.После 15-летней паузы, в 2020 году система впервые предложила студентам наряду с профзнаниями полного общего образования и право продолжить учебу в высшем учебном заведении.На данный момент идет работа над новой моделью управления системой профобразования.Также начата работа и над проектами профшкол международного уровня, в которых вместе с грузинскими студентами смогут учиться и иностранцы. Например, школа вина и кулинарии в Кахети, школа туризма в Душети, Центр инженерного направления в Тбилиси. Идет активное развитие сети колледжей в Марнеули, Каспи, Хашури, Боржоми, Ланчхути, Чохатаури, Ахалкалаки, Батуми и Цхалтубо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"