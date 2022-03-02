https://sputnik-georgia.ru/20220302/chislo-studentov-v-profuchilischakh-gruzii-uvelichilos-264899148.html
Число студентов в профучилищах Грузии увеличилось
Число студентов в профучилищах Грузии увеличилось
В 2021 году количество выпускников профессиональных училищ Грузии составило 6,8 тысячи человек 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T07:01+0400
2022-03-02T07:01+0400
2022-03-02T08:09+0400
грузия
новости
общество
образование в грузии
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23971/93/239719371_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_bb9af229c3c3594258b248b5d9d888d8.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии увеличилось на 19,2%, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".По сравнению с 2020 годом, прием студентов в 2021 году вырос на 19,2% (11,2 тысячи учащихся), из них 48,9% – женщин и 51,1% – мужчин.К концу 2021 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы было 94, из них 42 были государственными, а 52 – частными.По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (38,3%), Аджария (22,4%), Аджария (15,2%), Самегрело-Земо Сванети (11%), Имерети (9,9%), Кахети (6,3%), Шида Картли (5,9%), сообщает Сакстат.Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября >>В 2021 году по программам профессионального образования обучалось 200 учащихся с особыми образовательными потребностями, из них 38,5 % –женщин и 61,5 % – мужчин. По регионам больше всего студентов было зачислено в Тбилиси (46,5%), Кахети (14%) и Имерети (9,5%).В 2021 году количество выпускников профучилищ составило 6,8 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, и здравоохранение.После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования. Наука, профобразование и вузы Грузии в период пандемии – урок на выживание >>В частности, усилена сеть учебных учреждений, утверждены новые стандарты авторизации профобразовательных учреждений, развито направление обучения взрослых, научная инфраструктура приближена к международным стандартам, увеличилась включенность работодателей в сферу профобразования.После 15-летней паузы, в 2020 году система впервые предложила студентам наряду с профзнаниями полного общего образования и право продолжить учебу в высшем учебном заведении.На данный момент идет работа над новой моделью управления системой профобразования.Также начата работа и над проектами профшкол международного уровня, в которых вместе с грузинскими студентами смогут учиться и иностранцы. Например, школа вина и кулинарии в Кахети, школа туризма в Душети, Центр инженерного направления в Тбилиси. Идет активное развитие сети колледжей в Марнеули, Каспи, Хашури, Боржоми, Ланчхути, Чохатаури, Ахалкалаки, Батуми и Цхалтубо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23971/93/239719371_103:0:1883:1335_1920x0_80_0_0_89f4af790aaea94b684fcc168800ba03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Число студентов в профучилищах Грузии увеличилось
07:01 02.03.2022 (обновлено: 08:09 02.03.2022) Подписаться на
В 2021 году количество выпускников профессиональных училищ Грузии составило 6,8 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии увеличилось на 19,2%, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По сравнению с 2020 годом, прием студентов в 2021 году вырос на 19,2% (11,2 тысячи учащихся), из них 48,9% – женщин и 51,1% – мужчин.
К концу 2021 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы было 94, из них 42 были государственными, а 52 – частными.
По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (38,3%), Аджария (22,4%), Аджария (15,2%), Самегрело-Земо Сванети (11%), Имерети (9,9%), Кахети (6,3%), Шида Картли (5,9%), сообщает Сакстат
.
В 2021 году по программам профессионального образования обучалось 200 учащихся с особыми образовательными потребностями, из них 38,5 % –женщин и 61,5 % – мужчин. По регионам больше всего студентов было зачислено в Тбилиси (46,5%), Кахети (14%) и Имерети (9,5%).
В 2021 году количество выпускников профучилищ составило 6,8 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, и здравоохранение.
После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования.
В частности, усилена сеть учебных учреждений, утверждены новые стандарты авторизации профобразовательных учреждений, развито направление обучения взрослых, научная инфраструктура приближена к международным стандартам, увеличилась включенность работодателей в сферу профобразования.
После 15-летней паузы, в 2020 году система впервые предложила студентам наряду с профзнаниями полного общего образования и право продолжить учебу в высшем учебном заведении.
На данный момент идет работа над новой моделью управления системой профобразования.
Также начата работа и над проектами профшкол международного уровня, в которых вместе с грузинскими студентами смогут учиться и иностранцы. Например, школа вина и кулинарии в Кахети, школа туризма в Душети, Центр инженерного направления в Тбилиси. Идет активное развитие сети колледжей в Марнеули, Каспи, Хашури, Боржоми, Ланчхути, Чохатаури, Ахалкалаки, Батуми и Цхалтубо.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.