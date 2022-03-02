https://sputnik-georgia.ru/20220302/izvestna-data-vystupleniya-prezidenta-gruzii-v-parlamente-264921963.html
Известна дата выступления президента Грузии в парламенте
Известна дата выступления президента Грузии в парламенте
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T20:18+0400
2022-03-02T20:18+0400
2022-03-02T20:30+0400
саломе зурабишвили
парламент грузии
политика
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1c/258873990_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_a3fff781059f99a21d5627fee1587e75.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, 5 марта, выступит в парламенте с ежегодным докладом, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, сообщает администрация президента.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента - в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.Грузия не будет организовывать отправку добровольцев на Украину - депутат >>>После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут — лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1c/258873990_0:0:1787:1340_1920x0_80_0_0_9f825ed0ea3ed2d6e4c5170dd5d79869.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
саломе зурабишвили , парламент грузии, политика, грузия, новости
Известна дата выступления президента Грузии в парламенте
20:18 02.03.2022 (обновлено: 20:30 02.03.2022) Подписаться на
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, 5 марта, выступит в парламенте с ежегодным докладом, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, сообщает администрация президента.
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.
На данный момент детали ежегодного выступления главы государства перед депутатами неизвестны. Предположительно, президент Грузии будет говорить о ситуации в мире и о своей инициативе национального согласия, с которой выступила в конце прошлого года.
Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента - в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.
После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут — лидерам меньшинства и большинства.
После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.