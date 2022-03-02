https://sputnik-georgia.ru/20220302/izvestna-data-vystupleniya-prezidenta-gruzii-v-parlamente-264921963.html

Известна дата выступления президента Грузии в парламенте

Известна дата выступления президента Грузии в парламенте

Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T20:18+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, 5 марта, выступит в парламенте с ежегодным докладом, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, сообщает администрация президента.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента - в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.Грузия не будет организовывать отправку добровольцев на Украину - депутат >>>После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут — лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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саломе зурабишвили , парламент грузии, политика, грузия, новости