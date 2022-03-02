https://sputnik-georgia.ru/20220302/kovid-1889-uchenye-uznali-kogda-byla-pervaya-pandemiya-koronavirusa-264916247.html

"Ковид-1889". Ученые узнали, когда была первая пандемия коронавируса

"Ковид-1889". Ученые узнали, когда была первая пандемия коронавируса

Первая пандемия коронавируса охватила планету 130 лет назад. Это показал анализ документов о неизвестном респираторном заболевании, свирепствовавшем с 1889-го... 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T22:22+0400

2022-03-02T22:22+0400

2022-03-02T22:22+0400

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Как протекал "ковид-1889" и чем закончился — в материале колумниста РИА Новости Владислава Стрекопытова."Азиатский грипп"В мае 1889-го в Бухаре, входившей тогда в состав Российской империи, люди стали болеть и умирать. Общее недомогание быстро перерастало в пневмонию. Некоторые пациенты говорили о странном симптоме: потере обоняния и вкуса. Через несколько месяцев заражение фиксировали уже по всему Туркестану. В отдельных местностях умерло до двух третей населения. Особо уязвимыми оказались старики и люди с сопутствующими заболеваниями.К ноябрю "азиатский грипп", как его называли в России, достиг Санкт-Петербурга и Киева на западе и Сахалина — на востоке. Далее по Европе, покрытой густой сетью железных дорог, вирус распространился стремительно. В ноябре инфекция поразила Швецию, Норвегию, Данию и Германию, в декабре — Италию, Францию, Испанию, Великобританию и Ирландию. В странах вводили карантинные меры, закрывали фабрики и заводы, школы и университеты. Вслед за первой волной осенью 1890-го началась вторая, а еще через год, зимой 1891-1892-го — третья, самая смертоносная. Затем эпидемия пошла на убыль, но полностью закончилась только в начале 1895-го.Неизвестный недуг унес около миллиона жизней из полуторамиллиардного населения планеты. Но реальная статистика заболеваемости и смертности неизвестна. Дело в том, что первоначально медики на основе симптомов делили пациентов на две группы: более легкие случаи квалифицировали как грипп, а более тяжелые, с поражением легких, — как пневмонию.Как это происходило, описал историк Томас Эвинг из Политехнического университета Виргинии, изучив документы о вспышках заболевания на Восточном побережье США. Так, в штате Коннектикут в январе 1890-го зарегистрировали 1648 смертей от всех причин, что на 85 процентов больше, чем в том же месяце годом ранее. Из них непосредственно от гриппа, по данным Совета здравоохранения штата, умерло всего 185 человек, а от пневмонии почти в восемь раз больше — 1437. Большинство — пожилые.Сходная ситуация была и во Франции, как пишет почетный профессор Парижского университета Патрик Берш. В Париж первая волна "русского гриппа" — так инфекцию называли на Западе — пришла на три недели раньше, чем в Коннектикут. Из пяти тысяч избыточных смертей только у 250 в качестве непосредственной причины указан грипп, зато с большим отрывом лидируют пневмонии и бронхиты. Позиция официальной медицины того времени объяснима. Всего за несколько лет до этого биологи открыли стрептококки, и медики считали, что именно эти бактерии, не имеющие ничего общего с вирусом гриппа, и вызывают пневмонию.Грипп или коронавирусПричиной всех эпидемий гриппа, начиная с испанки 1918-го, были ортомиксовирусы из семейства Myxovirus influenzae. Этот вывод основан на серологических исследованиях, которые начали проводить в первой половине ХХ века. Тогда в сыворотке большинства пожилых людей ученые обнаружили антитела к гриппозной инфекции. При анализе эксгумированных тканей определили, что вспышку 1898-1900 годов вызвал грипп A подтипа H3, а пандемию испанки 1918-го — подтип H1.С "русским" вариантом все не так однозначно. Серологические анализы тогда еще не делали, а образцы тканей переболевших не сохранились. Ученые считали, что возбудитель заболевания — один из вирусов гриппа, предположительно, H2N2. Однако респираторный путь передачи и некоторые характерные симптомы заставили современных вирусологов и историков медицины усомниться в этом и предположить, что первая пандемия спровоцирована патогеном из группы коронавирусов.На сегодняшний день известны четыре коронавируса человека, вызывающие сезонную простуду: 229E, NL63, OC43 и HKU1. Биологи предполагают, что они передались к человеку от животных в последние несколько веков и в момент перехода, вероятно, вызывали эпидемии.Самый вероятный кандидат на роль возбудителя "русского гриппа" — коронавирус OC43. Сравнение его с ближайшим штаммом бетакоронавируса крупного рогатого скота BCoV показало, что у них был общий предок в конце XIX века, а разделение произошло примерно в 1889-1890-х годах. Именно в эти годы по всей Европе свирепствовала эпизоотия крупного рогатого скота, вызванная бычьим коронавирусом. Изначально же OC43 зародился, скорее всего, у грызунов.В пользу гипотезы о OC43 говорит и то, что этот вирус и сейчас в отдельных случаях вызывает тяжелые воспаления нижних дыхательных путей с симптомами пневмонии у младенцев, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.Симптомы загадочного "гриппа"Медики выделяли четыре формы "русского гриппа", по симптомам удивительно схожие с разными проявлениями нынешней коронавирусной инфекции: простая, неосложненная форма с легкими респираторными симптомами и лихорадкой, наступающей примерно через 48 часов после заражения и исчезающей через три-четыре дня; желудочно-кишечная форма — с расстройствами и небольшой температурой; катаральное воспаление слизистых оболочек и "нервная" форма с интенсивной головной болью и неврологическими нарушениями.Как "омикрону" удалось вытеснить "дельту"? Ответ российских ученых >>>Начиналось все обычно с сильной головной боли, высокой температуры, озноба, потливости, чихания, слезотечения и сухого кашля. Некоторые страдали от болей в костях и мышцах, спине и во всем теле, потери аппетита, обоняния и вкуса, светобоязни и мозгового тумана. Изредка встречались необычные высыпания, отеки рук. При тяжелой форме сперва возникали сложности с дыханием, переходящие в пневмонию, которая нередко заканчивалась летальным исходом.Описания пациентов, оставленные врачами того времени, поражают разнообразием симптоматики. Доктор Джеймс Гудхарт, работавший в госпитале Гая в Лондоне, пишет: "Кажется, нет ни одного органа или ткани, которые не стали бы объектом поражения".Осложнения длились недели и даже месяцы после завершения острой фазы, аналогичные тем, которые сейчас называют постковидным синдромом. Переболевшие подолгу оставались ослабленными, подавленными, неспособными работать, страдали от онемения конечностей и неврозов.Хорошая новостьУже тогда стало ясно, что это не классический грипп, а что-то другое. Сейчас ученые предполагают: скорее всего, это был коронавирус, перешедший с животных на человека. Если так, то это хорошая новость: анализируя характер его течения, можно предсказать, как дальше пойдет пандемия СOVID-19.После трех волн патогенность возбудителя загадочного "гриппа" снизилась, и он пополнил ряды респираторных вирусов. Сейчас на долю OC43 приходится 20-30 процентов от общего количества ОРВИ в осенне-зимний период. Если SARS-CoV-2 буд развиваться по тому же пути, со временем он, возможно, превратится в еще один сезонный коронавирус.Характерный пример — "омикрон". Поэтому к гипотезе о вырождении COVID-19 и быстром превращении его в безобидную простуду говорить пока рано, считают ученые.Несмотря на множество сходных моментов "гриппа" 1889 года с нынешним ковидом, часть экспертов считает идею о первой пандемии коронавируса, разразившейся 130 лет назад, спекулятивной. Однозначный ответ может дать только анализ легочной ткани переболевших. Сейчас ученые ищут такие клинические образцы среди стеклянных колб с заспиртованными органами, которые хранятся в музеях и медицинских школах. Пока безрезультатно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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колумнисты, коронавирус covid-19, общество, в мире, аналитика