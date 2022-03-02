https://sputnik-georgia.ru/20220302/ogranicheniya-na-sistemu-swift-ne-kosnutsya-denezhnykh-perevodov-iz-rf-264919652.html
Ограничения на систему SWIFT не коснутся денежных переводов из РФ
Ограничения на систему SWIFT не коснутся денежных переводов из РФ
После начала Россией военной операции на Украине Евросоюз ввел санкции против ряда российских банков
2022-03-02T19:19+0400
2022-03-02T19:19+0400
2022-03-02T19:36+0400
грузия
новости
экономика
в мире
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264886758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ebefb5302dc53b77a4e38d40b2203708.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Отключение российских банков от международной системы платежей SWIFT не коснутся денежных переводов в Грузию из России, заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.После начала Россией спецоперации на Украине Евросоюз ввел против ряда российских банков санкции, среди которых отключение от международной системы платежей SWIFT. Под санкции попали ВТБ, Сбербанк, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.Евросоюз отключает семь российских банков от SWIFT >>Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе выросли на 12,7% и составили 168,8 миллиона долларов. Из Россию перечислили 22,4 миллиона долларов – 13,3% от общего объема денежных переводов.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264886758_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_e5f00fe42ebe472e2ba77f30507ac7b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Ограничения на систему SWIFT не коснутся денежных переводов из РФ
19:19 02.03.2022 (обновлено: 19:36 02.03.2022) Подписаться на
Евросоюз ввел санкции против ряда российских банков, среди них - отключение от международной системы платежей SWIFT
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Отключение российских банков от международной системы платежей SWIFT не коснутся денежных переводов в Грузию из России, заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.
После начала Россией спецоперации на Украине Евросоюз ввел против ряда российских банков санкции, среди которых отключение от международной системы платежей SWIFT. Под санкции попали ВТБ, Сбербанк, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.
"Санкции не касаются быстрых денежных переводов, которые не требуют открытия счета в банке... Объем, конечно, может измениться, но это не означает, что денежные переводы прекратятся", - сказал Дзнеладзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе выросли на 12,7% и составили 168,8 миллиона долларов. Из Россию перечислили 22,4 миллиона долларов – 13,3% от общего объема денежных переводов.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.