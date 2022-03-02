https://sputnik-georgia.ru/20220302/ogranicheniya-na-sistemu-swift-ne-kosnutsya-denezhnykh-perevodov-iz-rf-264919652.html

Ограничения на систему SWIFT не коснутся денежных переводов из РФ

Ограничения на систему SWIFT не коснутся денежных переводов из РФ

После начала Россией военной операции на Украине Евросоюз ввел санкции против ряда российских банков

2022-03-02T19:19+0400

2022-03-02T19:19+0400

2022-03-02T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Отключение российских банков от международной системы платежей SWIFT не коснутся денежных переводов в Грузию из России, заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.После начала Россией спецоперации на Украине Евросоюз ввел против ряда российских банков санкции, среди которых отключение от международной системы платежей SWIFT. Под санкции попали ВТБ, Сбербанк, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.Евросоюз отключает семь российских банков от SWIFT >>Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе выросли на 12,7% и составили 168,8 миллиона долларов. Из Россию перечислили 22,4 миллиона долларов – 13,3% от общего объема денежных переводов.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022