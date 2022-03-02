https://sputnik-georgia.ru/20220302/v-gruzii-nachalas-gosprogramma-trudoustroystva-grazhdan-so-statusom-sotsnezaschischennogo-litsa-264910901.html

В Грузии началась госпрограмма трудоустройства граждан со статусом соцнезащищенного лица

В Грузии началась госпрограмма трудоустройства граждан со статусом соцнезащищенного лица

На сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T14:44+0400

2022-03-02T14:44+0400

2022-03-02T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В Грузии с 1 марта началась госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица, сообщается на сайте минздрава страны.Проект подразумевает трудоустройство трудоспособных соцнезащищенных лиц. В рамках общественных работ, в Госагентстве содействия трудоустройству на этом этапе есть 14 382 вакансий. Регистрация новых вакансий происходит в постоянном режиме.Включиться в госпрограмму могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и получают соцпомощь.На сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди.Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие. По решению правительства, неимущие в случае трудоустройства в рамках госпрограммы продолжат получать пособия и льготы от государства в течение четырех лет.В течение этого периода соцагенты не будут перепроверять их социально-экономический статус.Трудоустройство нуждающихся в Грузии: государство предоставит им выбор >>>По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, те, кто подключится к госпрограмме трудоустройства, будут ежемесячно получать зарплату, пособия, а также дополнительно 300 лари (около 100 долларов). Данная сумма не будет облагаться налогом.Помимо общественных работ, желающие могут выбрать и другие вакансии, существующие на рынке труда. Соцнезащищенные лица могут включиться в госпрограмму трудоустройства и в том случае, если они неформально трудоустроены.Включиться в госпрограмму трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь от государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Уровень безработицы в Грузии 19,5%, согласно данным Национального центра статистики страны на третий квартал 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, социальная сфера в грузии, трудоустройство