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Трудоустройство нуждающихся в Грузии: государство предоставит им выбор
Трудоустройство нуждающихся в Грузии: государство предоставит им выбор
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных по предварительным данным стартует в Грузии 1 марта 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T10:33+0400
2022-02-24T10:45+0400
грузия
новости
премьер-министр грузии
трудоустройство
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Трудоспособные социально незащищенные граждане должны научиться зарабатывать, и государство предоставит им такую возможность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных по предварительным данным стартует 1 марта. На сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди. Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие.Как пояснил премьер-министр, правительство предложит нуждающейся части населения, которая хочет работать, несколько вариантов.В программе трудоустройства соцнезащищенных в Грузии могут участвовать и лица с ОВЗ&gt;&gt;Вторым вариантом возможного трудоустройства социально незащищенных премьер назвал декларирование уже имеющейся у них работы."Если человек уже работает в частном секторе, к примеру, в магазине, на стройке – мы не будем снимать им помощь. Они должны будут просто задекларировать свой доход", – сказал Гарибашвили.Еще одним, третьим вариантом работы для неимущих, глава правительства рассматривает возможности сотрудничества бизнес-сектора и властей в регионах.По его словам, в регионах будут открыты центры профессиональной переподготовки, и соцнезащищенные после повышения квалификации смогут найти себе работу в частном секторе."В этом случае им будет сохранена социальная помощь", – сказал премьер.Трудоустроенные неимущие в Грузии будут получать пособия четыре года&gt;&gt;При этом он подчеркнул, что все семьи трудоустроенных сохранят свои льготы на четыре года, после чего их благосостояние проверят.В тоже время, по словам Гарибашвили, не желающих работать соцнезащищенных никто работать заставлять не будет, однако через год после отказа их статус будет перепроверен.По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Уровень безработицы в Грузии, согласно данным Национальной службы статистики страны на третий квартал 2021 года, составляет 19,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, премьер-министр грузии, трудоустройство

Трудоустройство нуждающихся в Грузии: государство предоставит им выбор

10:33 24.02.2022 (обновлено: 10:45 24.02.2022)
© photo: Sputnik / StringerКутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных по предварительным данным стартует в Грузии 1 марта
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Трудоспособные социально незащищенные граждане должны научиться зарабатывать, и государство предоставит им такую возможность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных по предварительным данным стартует 1 марта. На сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди. Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие.
Как пояснил премьер-министр, правительство предложит нуждающейся части населения, которая хочет работать, несколько вариантов.
В программе трудоустройства соцнезащищенных в Грузии могут участвовать и лица с ОВЗ>>

"В первую очередь речь идет об общественных работах: неимущих трудоустроит правительство, и они будут получать дополнительно (к пособию) еще 300 лари. Это будет надбавкой к социальному пакету, который они получают", – сказал Гарибашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".

Вторым вариантом возможного трудоустройства социально незащищенных премьер назвал декларирование уже имеющейся у них работы.
"Если человек уже работает в частном секторе, к примеру, в магазине, на стройке – мы не будем снимать им помощь. Они должны будут просто задекларировать свой доход", – сказал Гарибашвили.
Еще одним, третьим вариантом работы для неимущих, глава правительства рассматривает возможности сотрудничества бизнес-сектора и властей в регионах.
По его словам, в регионах будут открыты центры профессиональной переподготовки, и соцнезащищенные после повышения квалификации смогут найти себе работу в частном секторе.
"В этом случае им будет сохранена социальная помощь", – сказал премьер.
Трудоустроенные неимущие в Грузии будут получать пособия четыре года>>
При этом он подчеркнул, что все семьи трудоустроенных сохранят свои льготы на четыре года, после чего их благосостояние проверят.
В тоже время, по словам Гарибашвили, не желающих работать соцнезащищенных никто работать заставлять не будет, однако через год после отказа их статус будет перепроверен.
По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.
Уровень безработицы в Грузии, согласно данным Национальной службы статистики страны на третий квартал 2021 года, составляет 19,5%.
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