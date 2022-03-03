https://sputnik-georgia.ru/20220303/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-115-264927396.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 115

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 115

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, выздоровели за сутки 4 692 человека 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T11:05+0400

2022-03-03T11:05+0400

2022-03-03T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 115. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 616 159 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 11 767 человек, а с начала пандемии – 1 529 623. Скончались 16 274.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>За сутки сделано 17 527 тестов, в том числе 13 948 на антиген и 3 579 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 17,77%, за последние 14 дней – 23,53%, за последние семь дней – 18,85%.К этому времени сделано 2 823 426 прививок, в том числе за последние сутки 909.Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 3 025 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19