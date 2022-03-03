https://sputnik-georgia.ru/20220303/deputat-oppozitsiya-i-vlast-gruzii-seychas-dolzhny-delat-obschee-delo-264952859.html
Депутат: оппозиция и власть Грузии сейчас должны делать общее дело
Депутат: оппозиция и власть Грузии сейчас должны делать общее дело
Партиям пора прекратить выяснять отношения и объединиться для поддержки заявки внесенной Грузией на членство в Евросоюзе, считает депутат 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T23:38+0400
2022-03-03T23:38+0400
2022-03-03T23:58+0400
грузия
новости
политика
алеко элисашвили
евросоюз
грузия - ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324611_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1d17c9db0d255b49851d6d78d009e540.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Оппозиции и правящей партии Грузии пора преодолеть разногласия и объединиться в это нелегкое время, заявил лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили.Правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия" подверглась резкой критике со стороны самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее партнеров за отказ вводить санкции против России. В ответ "Грузинская мечта" обвинила оппозиционеров в попытке втянуть страну в конфликт. По его словам, сейчас партиям пора прекратить выяснять отношения и критиковать друг друга, объединиться ради достижения интеграции в Евросоюз.В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал и отправил заявку на вступление Грузии в Евросоюз. Грузия планирована подать эту заявку в 2024, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.Премьер Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в Евросоюз >>В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324611_81:0:1218:853_1920x0_80_0_0_fd65874a990fde3ad8d95b7cb92d5e32.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, алеко элисашвили, евросоюз, грузия - ес
Депутат: оппозиция и власть Грузии сейчас должны делать общее дело
23:38 03.03.2022 (обновлено: 23:58 03.03.2022) Подписаться на
Партиям пора прекратить выяснять отношения и объединиться для поддержки заявки внесенной Грузией на членство в Евросоюзе, считает депутат
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Оппозиции и правящей партии Грузии пора преодолеть разногласия и объединиться в это нелегкое время, заявил лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили.
Правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия" подверглась резкой критике со стороны самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее партнеров за отказ вводить санкции против России. В ответ "Грузинская мечта" обвинила оппозиционеров в попытке втянуть страну в конфликт.
"Мы сейчас ходим по лезвию ножа и должны прекратить "пожирать" друг друга. Нам надо научится смотреть на события масштабно и есть вещи, выше которых мы должны быть - выше партийных переживаний, отношений между партиями, выше ненависти друг другу и стать государством", - сказал Элисашвили.
По его словам, сейчас партиям пора прекратить выяснять отношения и критиковать друг друга, объединиться ради достижения интеграции в Евросоюз.
В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал и отправил заявку на вступление Грузии в Евросоюз. Грузия планирована подать эту заявку в 2024, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.