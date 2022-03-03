https://sputnik-georgia.ru/20220303/deputat-oppozitsiya-i-vlast-gruzii-seychas-dolzhny-delat-obschee-delo-264952859.html

Депутат: оппозиция и власть Грузии сейчас должны делать общее дело

Депутат: оппозиция и власть Грузии сейчас должны делать общее дело

Партиям пора прекратить выяснять отношения и объединиться для поддержки заявки внесенной Грузией на членство в Евросоюзе, считает депутат 03.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Оппозиции и правящей партии Грузии пора преодолеть разногласия и объединиться в это нелегкое время, заявил лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили.Правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия" подверглась резкой критике со стороны самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее партнеров за отказ вводить санкции против России. В ответ "Грузинская мечта" обвинила оппозиционеров в попытке втянуть страну в конфликт. По его словам, сейчас партиям пора прекратить выяснять отношения и критиковать друг друга, объединиться ради достижения интеграции в Евросоюз.В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал и отправил заявку на вступление Грузии в Евросоюз. Грузия планирована подать эту заявку в 2024, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.Премьер Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в Евросоюз >>В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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