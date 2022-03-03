https://sputnik-georgia.ru/20220303/mineralnaya-voda-borzhomi-popala-pod-sanktsii-v-estonii-264944986.html

Минеральная вода "Боржоми" попала под санкции в Эстонии

Минеральная вода "Боржоми" попала под санкции в Эстонии

В Эстонии посчитали, что грузинская минеральная вода "Боржоми" является российской, и изымают ее из продажи 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T17:44+0400

2022-03-03T17:44+0400

2022-03-03T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Популярная в Эстонии грузинская минеральная вода "Боржоми" признана российской и удаляется с прилавков магазинов республики, сообщает портал Delfi.IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, которая с 2011 года принадлежит российскому консорциуму "Альфа-Групп".Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью торговой сети Maxima Eesti Тийна Шапель заявила Delfi, что производство популярной в Эстонии грузинской минеральной воды "Боржоми" принадлежит российской компании "Альфа-Групп", которая, по ее словам, попала под европейские санкции в связи с событиями на Украине.Представитель крупной торговой сети Rimi Катрин Батс заявила, что полученные данные о Borjomi оказались верны и Rimi по этому поводу в ближайшее время примет решение. "Ясно, что с предприятием, к которому будут применены санкции, мы сотрудничать не будем, и закупки Borjomi уже приостановлены", - сообщила Батс Delfi.Руководитель по связям с общественностью торговой сети Selver Риво Вески рассказал, что компания закупала Borjomi напрямую из Грузии, но, узнав, что материнской компанией является "Альфа-Групп", приняла решение изъять данный товар с полок магазинов."Боржоми" выпустил совместную коллекцию с грузинским брендом Berhasm >>"Это займет некоторое время, потому что мы только что заказали большую партию. Мы уже начали изымать воду с полок. Скоро данный товар на полках наших магазинов будет уже не найти. Новых заказов сделано, естественно, не будет", - подчеркнул Вески.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, эстония, новости, грузия, боржоми, антироссийские санкции