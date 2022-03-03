https://sputnik-georgia.ru/20220303/natsbank-gruzii-bankovskaya-sistema-vyderzhit-krizis-264931005.html

Нацбанк Грузии: банковская система выдержит кризис

Нацбанк Грузии: банковская система выдержит кризис

Система сохранит устойчивость при жестких и экстремальных риск-сценариях, отметили в Нацбанке 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. У банковской системы Грузии есть достаточный капитал, чтобы справиться с ожидаемым шоком из-за событий на Украине и на мировом рынке, говорится в сообщении Нацбанка Грузии.Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России, введенные в ответ на спецоперацию на Украине, ударят и по экономике Европы. По данным регулятора, несмотря на возможные потери, коэффициент капитала системы превышает минимальное требование и существующие буферы капитала дадут возможность справиться с ущербом."Текущие макроэкономические события подчеркнули правильность политики, проводимой Нацбанком в направлении сокращения долларизации", – говорится в сообщении.Рекордный рост цен на газ и нефть: к чему ведет политика Запада в отношении России? >>>На данный момент в Грузии функционирует 14 коммерческих банков, актив которых составляет 60,2 миллиарда лари.В 2020 году в Грузии для коммерческих банков упразднили буфер консервации капитала и буфер нехеджированных кредитных рисков, что дало возможность освободить капитал в размере 1,6 миллиарда лари.При этом льготы в требованиях по капиталу банки не могут использовать для других целей, в том числе на дивиденды, выкуп акций, рост бонусов менеджмента, долевые инвестиции или другие операции, направленные на отток банковского капитала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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национальный банк, экономика, грузия, новости, владимир путин, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия