https://sputnik-georgia.ru/20220303/rekordnyy-rost-tsen-na-gaz-i-neft-k-chemu-vedet-politika-zapada-v-otnoshenii-rossii-264927647.html

Рекордный рост цен на газ и нефть: к чему ведет политика Запада в отношении России?

Рекордный рост цен на газ и нефть: к чему ведет политика Запада в отношении России?

Стоимость газа обновила исторический максимум – более $2,2 тыс. за тысячу кубометров, а цена нефти впервые с июня 2014 года преодолела показатель в $113 за... 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T11:20+0400

2022-03-03T11:20+0400

2022-03-03T11:20+0400

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Sputnik, Вадим Павлов. США, Великобритания и страны Евросоюза ввели несколько пакетов санкций в отношении России из-за проведения ею спецоперации на территории Украины. На фоне принятых в отношении РФ на мировых рынках фиксируется резкий рост стоимости газа в и скачок цен на нефть.О том, что дальше ждет страны Запада из-за санкционного давления на Россию, углубится ли энергетический кризис в Европе и как сложившаяся ситуация скажется на странах бывшего СССР – в материале Sputnik.Исторический максимум – не предел?На фоне сложившейся геополитической ситуации, вводимых странами Запада антироссийских санкций и продолжающейся спецоперации РФ на территории Украины на мировых рынках начала расти стоимость газа.Предыдущий рекорд фиксировался в декабре прошлого года – тогда тысяча кубометров продавалась за $2,19 тыс., после чего цены начали постепенно снижаться.Как сообщают в Европейском центральном банке (ЕЦБ), резкий рост цен на газ и другие энергоносители в значительной степени спровоцировал ускорение инфляции в странах Европы в последние месяцы.Так, в феврале потребительские цены в Германии в феврале выросли на 5,5%, установив рекорд с 1992 года. Италия, Испания и Франция также сообщили о более быстрой, чем ожидалось, инфляции в феврале.Февральские экономические показатели по еврозоне в целом должны быть опубликованы в ближайшее время, однако уже сейчас европейские аналитики прогнозируют рекордный показатель инфляции в 5,6%.В ЕЦБ предупреждают, что инфляция будет сохраняться еще долго.На текущий момент стоимость газа в Европе определяется геополитической напряженностью вокруг России и Украины, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков."В определенной степени любая напряженность вокруг крупнейшего поставщика газа и страны-транзитера, по территории которой в Европу идет как минимум 40 млрд кубометров газа в год, толкает цены вверх. В основном сегодня видна некая биржевая паника и прогнозировать, какие цены будут в ближайшие дни – сложно. Если будут введены санкции, ограничивающие Европе закупку российского газа, или появится информация о взрыве или повреждении какой-либо газопроводной инфраструктуры на территории Украины, то, конечно, это толкнет цены еще выше, и мы можем увидеть показатели куда больше $2 тыс. за тысячу кубометров", – рассуждает эксперт.Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме – операторы >>>Дальнейшее ценообразование будет зависеть от развития событий на территории Украины, соглашается ведущий эксперт ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович."Важно, что будет происходить с точки зрения ответа Запада на действия России, – говорит он. – Если, например, они послушают министра экономики и проблем климата Германии Роберта Хабека, заявляющего, что после состоявшихся событий Германия не сможет покупать у России газ и уголь, прекратят закупку газа у России, то цены в Европе могут взлететь на много тысяч долларов от текущего уровня. Однако необходимо понимать, что это будет серьезнейший стресс для экономик Германии и других стран Евросоюза"."Общий принцип в данной ситуации таков, что на данный момент на рынке работает спекулятивная составляющая, – говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. – Надо понимать, что мир находится в ситуации энергетического кризиса, который начался еще в 2021 году, а предпосылки которого складывались еще в 2020 году. На этом фоне любые сообщения, касающиеся обострения ситуации вокруг крупных производителей углеводородного сырья воспринимаются рынком крайне болезненно, и реакция обычно идет весьма острая. Особенно, если ряд многомудрых политиков и чиновников высокого ранга, например, таких, как министр экономики Германии, делают необдуманные, хоть и громкие, воинственные заявления".Россия – это 75-100% импорта природного газа в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Австрии, Румынии, Словакии, Словении и Финляндии, 50-75% – в Германии, Швеции и Польше, напоминает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев."Заместить такие объемы в какой-то мере способен только Иран. Но снятие ограничений – это пакетное соглашение, включая ядерную сделку, на заключение которой ни США, ни европейские страны пока не готовы", – считает эксперт.Россия в целом и "Газпром" в частности о планах прекращения поставок газа в Европу пока не заявляли, санкций со стороны Евросоюза, затрагивающих российский экспорт газа, тоже еще не объявляли. Однако потенциальной угрозой может являться прекращение транзита через Украину. Но как считают опрошенные Sputnik эксперты, в ближайшее время это вряд ли случится."Остановка транзита газа через Украину возможна только в том случае, если транзит газа через Украину прервет сама Украина. "Газпром" транзит продолжает, удары, которые наносятся, наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины, на сегодняшний день газотранспортная инфраструктура не пострадала", – говорит Александр Фролов."Россия не заинтересована в остановке транзита через Украину, - говорит Игорь Юшков. – "Северный поток - 2" еще не работает, а значит Украина в таких условиях остается безальтернативным транзитером российского газа, если мы говорим о ближайшей перспективе. При нынешнем, довольно низком объеме потребления газа в Европе, через Украину ежесуточно качается 50 млн кубометров в сутки. Теоретически, эти объемы можно пустить на газопровод "Ямал-Европа", качать больше транзитом через Беларусь, перекинуть эти объемы туда. Но при нормальном объеме потребления газа в Европе, который сейчас будет только нарастать и нарастать, без украинской трубы при неработающем "Северном потоке - 2" "Газпром" не сможет исполнить свои контрактные обязательства".Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель >>>Напомним, по данным Gas Infrastructure Europe от 26 февраля, объем активного газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ) на 21,5% меньше прошлогоднего уровня. Общий остаток газа в ПХГ Европы – 29,5%, а от закачанного минувшим летом газа ничего не осталось – отобраны все 47 млрд кубометров.Отметим, что отбор газа продолжается до конца марта-середины апреля. То есть, теперь из ПХГ Европы будет отбираться газ, накопленный за все предыдущие годы. А для восполнения запасов к следующей зиме европейцам придется грядущим летом закачать такие объемы газа, какие никогда ранее за такой период не закачивались.Тут же стоит помнить, что существуют суточные лимиты объемов закачки газа, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, растет спрос на газ на азиатском рынке, а в условиях санкционного давления на Россию – крупнейшего поставщика газа – "Газпром" может переориентировать часть своих поставок туда, что лишь подтолкнет цены к дальнейшему росту."Черное золото" идет вслед за "голубым топливом"Помимо роста стоимости газа также фиксируется скачок цен на нефть. Так, второго марта нефть марки Brent впервые с июня 2014 года превысила показатель в $113 за баррель."Цены на нефть, как и на газ, растут во многом из-за геополитической напряженности вокруг Украины и России, потому что Россия – крупный производитель и экспортер. Любая неопределенность с поставками из РФ вызывает напряжение и рост цены", - соглашается Игорь Юшков.По словам Александра Фролова, ЕС и США вряд ли смогут ввести ограничения на импорт российской нефти. Особенно этот вопрос интересен в отношении Штатов."У нас далеко не все в курсе, что Россия борется с Мексикой за 2-е место по объемам поставки нефти и нефтепродуктов в США. При этом в Штатах в последние месяцы наблюдается резкий рост цен на моторное топливо – уже перешагнули отметку в $1 за литр. Это вызывает недовольство со стороны населения, администрация президента США совершает различного рода усилия для того, чтобы не допустить дальнейшего роста. А очевидно, что если ввести ограничения на Россию, то рост не просто продолжится – топливо может подорожать даже кратно. Это, естественно, никому там не надо", – рассказывает эксперт.За Россией 75-100% импорта нефти Болгарией, Венгрией, Словакией и Финляндией, 50-75% – Литвой и Польшей, 25-50% – Чехией, Германией, Нидерландами, Румынией, говорит Александр Тимофеев. Как и в ситуации с газом, заместить такие объёмы для Европы в какой-то мере способен только Иран, однако тут снова должна пойти речь о снятии ограничений, в том числе о ядерной сделке, к которой сегодня не готовы ни ЕС, ни США."Могут ли в принципе страны Запада ввести запрет на покупку российской нефти? Наверное, все-таки нет, поскольку ее банально нечем заменить, – считает Игорь Юшков. – Иран все-таки производил гораздо меньше нефти, чем Россия. Если Иран выведут из-под санкций, то он сможет увеличить добычу по оптимистичным оценкам где-то на 2-2,5 млн баррелей в сутки, частично заменить Россию они этим смогут. Но это не 5-7 млн баррелей в сутки, сколько экспортирует Россия".Поэтому, продолжает эксперт, любые ограничения санкциями в плане покупки российской нефти приведут к еще большему росту цены, что крайне невыгодно Западу. "Полностью запрещать покупку российской нефти вряд ли кто-то будет, но вот эта геополитическая напряженность будет толкать цены вверх", – говорит Игорь Юшков.На вопрос о возможности реализации "иранского сценария" в отношении России (против иранской нефти введено полное эмбарго) эксперты отвечают отрицательно."Теоретически, конечно, такой вариант тоже нужно рассматривать, – говорит Станислав Митрахович. – Но Россия, все-таки, намного больше, чем Иран, российская экономика в разы больше иранской. Если иранскую экономику и политический режим там не удалось уничтожить санкциями, то с российскими режимом и экономикой тем более вряд ли можно будет это сделать. Россия, если смотреть по номинальному ВВП, 11-я по размеру страна в мире, если смотреть на ВВП по ППС, то 6-я. И так вот просто убрать с экономической карты мира 6-ю или даже 11-ю страну на планете невозможно"."Санкции против России по иранскому образцу, на мой взгляд, невозможны, – продолжает Александр Фролов. – Россия занимает порядка 10% мирового производства нефти. До кризиса 2020 года мы добывали порядка 550 млн тонн нефти, а в 2021 году значительно приблизились к этой отметке. Примерно 55% этой нефти отправляется на переработку, оставшееся сырье отправляется на экспорт. Часть перерабатываемого сырья в виде нефтепродуктов также идет на экспорт. Например, мы производим порядка 75 млн тонн дизельного топлива, из которых порядка 40 млн тонн идет на экспорт. Это говорит нам о том, что Россия не только крупный производитель нефти, но и один из крупнейших ее экспортеров. И уход с рынка порядка 5 млн баррелей в сутки чистой нефти – а учитывая нефтепродукты, можно говорить об уходе 6-6,5 млн баррелей в сутки – вызовет настоящий ценовой шок, который приведет к лавинообразному росту цен".Эксперты обращают внимание, что даже в случае введения ограничений со стороны Запада, что крайне маловероятно, у России никуда не пропадет торговля с другими регионами."Сейчас не 1990-е годы, когда США являлись единственной в мире сверхдержавой, ситуация изменилась, – считает Станислав Митрахович. – Даже если Запад введет санкции на покупку российской нефти, то у России останутся Китай, Индия и много других стран, имеющих благожелательную позицию в отношении РФ. Они явно продолжат торговать с Россией".Цены на газ в Европе превышают $1800 за тысячу кубометров >>>"У нас сохраняется рынок Китая, являющегося одним из крупнейших покупателей нашей нефти, – говорит Александр Фролов. - Пекин ни при каких условиях никакие санкции вводить не будет. Суть в том, что если страны Запада готовы нести не просто колоссальные убытки где-то в области производства яблок или устриц, а в самой основе своей энергетики и тяжелого машиностроения, то пожалуйста, можно ввести санкции против российской нефти".Стоит напомнить, что на днях Китай заявил о готовности выкупить всю свободную нефть у России – столько, сколько ему будет предложено купить."То есть, если вдруг завтра кто-то откажется от российской нефти, то Китай скупит все. Помимо этого, Пекин снял все ограничения на ввоз российской пшеницы. В общем, у России за спиной есть неограниченный рынок. В Китае понимают, что если Западу удастся "прогнуть" Россию сегодня, то завтра придут за ними. Поэтому они поддержат РФ, в том числе за счет закупок российского сырья, а значит продавить Россию по валютному рынку Западу будет довольно сложно", – рассказывал ранее директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Что ждет страны бывшего СССР?По словам Игоря Юшкова, "все плохо" от сложившейся ситуации у Молдовы."В нынешнем контракте у Молдовы есть привязка к спотовым рынкам. Чем дороже газ на спотовых рынках в Европе, тем дороже газ и для Молдовы. Они, по сути попадают в такое же положение, в какое попали все европейские страны. Нынешнее молдавское руководство настаивало на том, что у них европейская ориентация, что они хотят, чтобы у них было как в Европе, но при этом удивляются, когда им выставляют стандартные европейские контракты. Поэтому подорожание газа для них вслед за Европой – это часть их контракта. Цены для Молдовы пойдут вверх, все эти геополитические истории им однозначно невыгодны", – рассказал эксперт.Как отмечает Станислав Митрахович, на фоне сложившейся ситуации Молдове в ближайшее время, возможно, придется вводить ограничения для промышленных потребителей.Объем товарооборота России со странами Балтии год от года сокращается, но до последних событий сокращение не распространялось на энергоносители, продолжает Александр Тимофеев. "В начале 2019 года участие России на нефтегазовом рынке стран Балтии было значительным: 75% всей импортируемой нефти в Эстонии и Литве и 25% в Латвии, 75% импортируемого газа в Эстонии и Латвии и 50-75% в Литве, акции в трех основных газовых компаниях стран Балтии. Учитывая это, цены на нефть на европейском рынке, в том числе в Балтии, будут только расти", – говорит эксперт.Зато на страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рост цен на газ никакого влияния не окажет, отмечает Игорь Юшков. "Для них ничего не меняется. Например, у Беларуси закреплена цена $127 за тысячу кубометров – к слову, самая дешевая для внешних покупателей российского газа. У Армении зафиксированная цена тоже меньше $200. Для них в этом плане все хорошо", – рассказал эксперт.Что ждет экономику Грузии в 2022 году из-за ситуации на Украине: первые прогнозы >>>Для стран Центральной Азии ничего страшного также не происходит, говорит он. Наоборот, подорожание углеводородов ведет к тому, что они будут больше зарабатывать, потому что большинство из них экспортируют газ и нефть в Китай."Единственное, в какой-то мере может пострадать Казахстан, если начнется какой-то резкий обмен санкционными ударами между РФ и Западом, – говорит Игорь Юшков – Важно помнить, что через Россию проходят транзитные объемы нефти из Азии. Есть Каспийский трубопроводный консорциум, поставляющий нефть из Казахстана в Россию, в Новороссийск, и оттуда на экспорт".Поэтому, если Россия остановит транзит газа и нефти через свою территорию, то есть определенные риски для казахстанского экспорта. "Но я не думаю, что Россия пойдет на такое. Однако есть и другой момент: в консорциуме есть американская компания Chevron, которая может пострадать при обмене санкционными ударами. Это также может отразиться на Казахстане", – резюмировал эксперт.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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