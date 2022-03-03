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Обнародованы подробности поиска нефти у побережья Грузии

Обнародованы подробности поиска нефти у побережья Грузии

Поиски нефти и газа будут вестись в 10 километрах от побережья Грузии 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Австрийская компания OMV Petrom проведет разведку нефти и газа на черноморском шельфе Грузии на территории 5,3 тысячи квадратных километров, говорится в отчете компании, обнародованном Агентством нефти и газа Грузии.Грузия и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в апреле 2021 года.Согласно отчету "О воздействии на окружающую среду", компания сначала проведет разведку, а после – пробное бурение территории. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований, но, по предварительным оценкам, она составит около 30 миллионов долларов.В случае обнаружения месторождения, компания построит пробные буровые установки.Сам проект будет осуществлен в три фазы, и его начало запланировано на вторую половину 2022 года. Продлятся исследования в течение 50 дней.Поиски нефти и газа будут вестись в 10 километрах от побережья Грузии.В правительстве Грузии отрицают лоббирование премьером нефтяного бизнеса>>Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года.Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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