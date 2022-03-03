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Роман писателя из Грузии вошел в список номинантов литературной премии ЕС
Роман писателя из Грузии вошел в список номинантов литературной премии ЕС
В романе "Бункер" автор рассказывает о семье, бежавшей от вооруженного конфликта в Карабахском регионе 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T14:06+0400
2022-03-03T14:06+0400
2022-03-03T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Книга Ивы Пезуашвили "Бункер" вошла в список четырнадцати номинантов на премию Европейского союза в области литературы 2022 года.Произведение грузинского писателя было представлено в шорт-листе начинающих писателей-фантастов из 41 страны, участвующей в программе ЕС "Креативная Европа".В "Бункере" автор повествует о семье, бежавшей от вооруженного конфликта в Карабахском регионе Южного Кавказа, районе, который исторически был очагом боевых действий между двумя странами региона на протяжении последних 30 лет.По сюжету, овдовевшая Мила строит планы на будущее без своего мужа Гены, когда их дочь Зема присоединяется к системе и решает служить только делу мести. А Лазаре, самый молодой член семьи, в конечном итоге сталкивается с перспективой отказаться от своих принципов. Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок >>>Победители конкурса будут определены членами жюри, состоящего из семи человек. Ранее Грузия уже выигрывала приз премии. В 2019 году на конкурсе был отмечен писатель Бека Адамашвили со своей работой "В этом романе все умирают".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинская литература, грузия, новости, культура
Роман писателя из Грузии вошел в список номинантов литературной премии ЕС
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В романе "Бункер" автор рассказывает о семье, бежавшей от вооруженного конфликта в Карабахском регионе
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Книга Ивы Пезуашвили "Бункер" вошла в список четырнадцати номинантов на премию Европейского союза в области литературы 2022 года.
Произведение грузинского писателя было представлено в шорт-листе начинающих писателей-фантастов из 41 страны, участвующей в программе ЕС "Креативная Европа".
Книги, номинированные на премию профессионалами в области литературы на национальном уровне, представляют страны от Греции до Украины и от Норвегии до Испании. Работа Пезуашвили была выдвинута на конкурс Домом писателей Грузии.
В "Бункере" автор повествует о семье, бежавшей от вооруженного конфликта в Карабахском регионе Южного Кавказа, районе, который исторически был очагом боевых действий между двумя странами региона на протяжении последних 30 лет.
По сюжету, овдовевшая Мила строит планы на будущее без своего мужа Гены, когда их дочь Зема присоединяется к системе и решает служить только делу мести. А Лазаре, самый молодой член семьи, в конечном итоге сталкивается с перспективой отказаться от своих принципов.
Победители конкурса будут определены членами жюри, состоящего из семи человек. Ранее Грузия уже выигрывала приз премии. В 2019 году на конкурсе был отмечен писатель Бека Адамашвили со своей работой "В этом романе все умирают".
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