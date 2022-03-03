https://sputnik-georgia.ru/20220303/v-gruzii-uzhestochili-kreditnye-ogranicheniya-264930062.html

В Грузии ужесточили кредитные ограничения

В Грузии ужесточили кредитные ограничения

На сегодняшний день ограничения по ставке оплаты кредитов действуют для лиц с доходом до 1 тысячи лари 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T11:51+0400

2022-03-03T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Комитет финансовой стабильности ужесточает с 1 апреля ограничения по ставке оплаты кредитов в Грузии для лиц с доходом до 1,5 тысячи лари в месяц, говорится в сообщении Нацбанка.На сегодняшний день ограничения по ставке оплаты кредитов действуют для лиц с доходом до 1 тысячи лари. Их ежемесячная выплата по кредитам не может превышать 25% от суммы.Таким образом, человек с доходом в 1,5 тысячи лари месяц не сможет иметь кредит, ежемесячная выплата по которому превышает 375 лари.При этом по решению комитета, при выдаче кредита с меняющейся ставкой кредиторы во время оценки платежеспособности клиента должны будут учитывать шок процентной ставки в размере трех процентных пунктов.При этом с 1 мая учет шока процентной ставки должен распространятся на все кредиты.Причиной такого решения Нацбанк назвал рост числа потребительских кредитов и необходимость сохранения устойчивости финансового сектора в случае ухудшения финансовой ситуации.Ранее Комитет финансовой стабильности принял решение сократить максимальный срок ипотечного кредита в иностранной валюте с 15 до 10 лет.Ограничения на систему SWIFT не коснутся денежных переводов из РФ >>>К 1 февраля жители Грузии должны были банкам более 6,4 миллиарда лари только потребительским кредитам. При этом 6,1 миллиард – долги по долгосрочным кредитам. На 1 февраля прошлого года задолженность граждан по потребительским кредитам составляла всего 4,7 миллиарда лари, из которых 4,5 миллиарда – по долгосрочным кредитам.В 2018 году правительство решило списать долги граждан, попавших в "черный список". В этот список вносят граждан, которые не выплачивают своевременно проценты по кредитам или полностью их игнорируют. В таких случаях накладываются большие штрафы, и общая задолженность растет. Тогда долги списали более 600 тысячам должников, у которых были проблемы по более 1 миллиону кредитов.Также тогда Нацбанк Грузии ввел специальные регуляции по кредитам. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения, желающего получить кредит, и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.Согласно новым правилам кредитования, кроме всего прочего, установлены максимальные сроки кредитования. Ипотечный кредит не выдается более чем на 15 лет, потребительский кредит, обеспеченный имуществом, – на срок более десяти лет, автокредит – на срок более шести лет, а кредиты другого типа – на срок более четырех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кредит, экономика, новости, грузия, национальный банк