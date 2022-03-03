https://sputnik-georgia.ru/20220303/vystuplenie-prezidenta-gruzii-v-parlamente-pod-voprosom-264944264.html

Выступление президента Грузии в парламенте под вопросом?

Выступление президента Грузии в парламенте под вопросом?

Дата выступления Саломе Зурабишвили перед грузинскими депутатами может быть изменена 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T16:58+0400

2022-03-03T16:58+0400

2022-03-03T17:31+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Глава комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе не исключает изменения даты выступления президента Саломе Зурабишвили в законодательном органе.Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте с ежегодным докладом, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта.По его словам, определение даты выступления президента входит в компетенцию бюро парламента.Известна дата выступления президента Грузии в парламенте>>При этом Сарджвеладзе подчеркнул, что тот факт, что позиция президента Грузии по событиям на Украине отличается от комментариев членов правительства, не означает, что глава государства отмежевывается от правящей партии.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут — лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили