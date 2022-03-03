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Выступление президента Грузии в парламенте под вопросом?
Выступление президента Грузии в парламенте под вопросом?
Дата выступления Саломе Зурабишвили перед грузинскими депутатами может быть изменена 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T16:58+0400
2022-03-03T16:58+0400
2022-03-03T17:31+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Глава комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе не исключает изменения даты выступления президента Саломе Зурабишвили в законодательном органе.Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте с ежегодным докладом, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта.По его словам, определение даты выступления президента входит в компетенцию бюро парламента.Известна дата выступления президента Грузии в парламенте>>При этом Сарджвеладзе подчеркнул, что тот факт, что позиция президента Грузии по событиям на Украине отличается от комментариев членов правительства, не означает, что глава государства отмежевывается от правящей партии.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут — лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили
Выступление президента Грузии в парламенте под вопросом?
16:58 03.03.2022 (обновлено: 17:31 03.03.2022) Подписаться на
Дата выступления Саломе Зурабишвили перед грузинскими депутатами может быть изменена
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Глава комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе не исключает изменения даты выступления президента Саломе Зурабишвили в законодательном органе.
Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте с ежегодным докладом, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта.
"Если была договоренность, бюро примет это во внимание. Не исключено, что заседание, где заслушают президента, пройдет 5 марта, хотя это не обязательно. Мы обсудим этот вопрос", - сказал Сарджвеладзе.
По его словам, определение даты выступления президента входит в компетенцию бюро парламента.
При этом Сарджвеладзе подчеркнул, что тот факт, что позиция президента Грузии по событиям на Украине отличается от комментариев членов правительства, не означает, что глава государства отмежевывается от правящей партии.
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.
После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут — лидерам меньшинства и большинства.
После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.
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