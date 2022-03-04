https://sputnik-georgia.ru/20220304/bank-gruzii-vvel-ogranicheniya-dlya-grazhdan-rossii-264975136.html

"Банк Грузии" ввел ограничения для граждан России

"Банк Грузии" ввел ограничения для граждан России

"Банк Грузии" соглашается открыть счет только тем россиянам, которые согласятся заполнить анкету 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T18:22+0400

2022-03-04T18:22+0400

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грузия

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ираклий кобахидзе

украина

грузинская мечта

"банк грузии"

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В "Банке Грузии" (Bank of Georgia) подтвердили информацию о том, что они ввели особые правила для граждан России и Беларуси, которые хотят открыть счет в банке."Банк Грузии" соглашается открыть счет только тем россиянам и гражданам Беларуси, которые согласятся заполнить анкету и подписаться под несколькими пунктами касательно действий России в Грузии и Украине, территориальной целостности Грузии и так далее. Между тем, председатель правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" в кампании против русских, находящихся в Грузии. Действия оппозиционеров он назвал "крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма".Кобахидзе назвал "Нацдвижение" "партией войны", единственной целью которой является каким-то образом втянуть Грузию в вооруженный конфликт."Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации>>По его словам, уже зафиксированы случаи, когда частные компании отказывают русским в обслуживании или ставят дискриминационные условия для обслуживания. "Единое национальное движение" и соратники этой партии резко критикуют власти Грузии за то, что они отказываются от введения санкций против России и от организованной отправки добровольцев на Украину.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта, "банк грузии", единое нацдвижение