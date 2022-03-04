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"Банк Грузии" ввел ограничения для граждан России
"Банк Грузии" ввел ограничения для граждан России
"Банк Грузии" соглашается открыть счет только тем россиянам, которые согласятся заполнить анкету 04.03.2022, Sputnik Грузия
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2022-03-04T18:49+0400
грузия
новости
экономика
ираклий кобахидзе
украина
грузинская мечта
"банк грузии"
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В "Банке Грузии" (Bank of Georgia) подтвердили информацию о том, что они ввели особые правила для граждан России и Беларуси, которые хотят открыть счет в банке."Банк Грузии" соглашается открыть счет только тем россиянам и гражданам Беларуси, которые согласятся заполнить анкету и подписаться под несколькими пунктами касательно действий России в Грузии и Украине, территориальной целостности Грузии и так далее. Между тем, председатель правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" в кампании против русских, находящихся в Грузии. Действия оппозиционеров он назвал "крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма".Кобахидзе назвал "Нацдвижение" "партией войны", единственной целью которой является каким-то образом втянуть Грузию в вооруженный конфликт."Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации&gt;&gt;По его словам, уже зафиксированы случаи, когда частные компании отказывают русским в обслуживании или ставят дискриминационные условия для обслуживания. "Единое национальное движение" и соратники этой партии резко критикуют власти Грузии за то, что они отказываются от введения санкций против России и от организованной отправки добровольцев на Украину.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта, "банк грузии", единое нацдвижение

"Банк Грузии" ввел ограничения для граждан России

18:22 04.03.2022 (обновлено: 18:49 04.03.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliТерминал быстрой оплаты "Банка Грузии"
Терминал быстрой оплаты Банка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Банк Грузии" соглашается открыть счет только тем россиянам, которые согласятся заполнить анкету
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В "Банке Грузии" (Bank of Georgia) подтвердили информацию о том, что они ввели особые правила для граждан России и Беларуси, которые хотят открыть счет в банке.
"Банк Грузии" соглашается открыть счет только тем россиянам и гражданам Беларуси, которые согласятся заполнить анкету и подписаться под несколькими пунктами касательно действий России в Грузии и Украине, территориальной целостности Грузии и так далее.
Между тем, председатель правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" в кампании против русских, находящихся в Грузии. Действия оппозиционеров он назвал "крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма".
Кобахидзе назвал "Нацдвижение" "партией войны", единственной целью которой является каким-то образом втянуть Грузию в вооруженный конфликт.
"Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации>>
По его словам, уже зафиксированы случаи, когда частные компании отказывают русским в обслуживании или ставят дискриминационные условия для обслуживания.
"Единое национальное движение" и соратники этой партии резко критикуют власти Грузии за то, что они отказываются от введения санкций против России и от организованной отправки добровольцев на Украину.
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