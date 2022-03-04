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"Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации
"Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации
Кобахидзе заявил, что единственной целью "Единого национального движения" является втягивание Грузии в военный конфликт 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T17:22+0400
2022-03-04T17:22+0400
2022-03-04T18:04+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" назвала самую крупную оппозиционную партию страны "партией войны" и обвинила в кампании против русских, находящихся в Грузии. "Единое национальное движение" и соратники этой партии резко критикуют власти Грузии за то, что они отказываются от введения санкций против России и от организованной отправки добровольцев на Украину. По его словам, эта кампания направлена на то, чтобы в стране вводились дискриминационные ограничения для граждан России. Он прямо обвинил в этом "Единое национальное движение" и связанные с этой партией неправительственные организации. Действия оппозиционеров Кобахидзе назвал "крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма". По его словам, уже зафиксированы случаи когда частные компании отказывают русским в обслуживании или ставят дискриминационные условия для обслуживания. "Есть большая угроза, что такая кампания примет большой масштаб и перейдет в физическое насилие над людьми русской национальности. Мы призываем правоохранительные органы принять все меры во избежание противостояния в любой форме и попыток разжигания этнической розни", - сказал Кобахидзе."Грузинская мечта" обвинила Украину в двойных стандартах>>Подобные действия, по словам председателя "Грузинской мечты", должны быть наказаны по всей строгости закона.Он подчеркнул, что "категорически неприемлемо наказывать невинных граждан" за действия властей, гражданами которой они являются. Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе
"Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации
17:22 04.03.2022 (обновлено: 18:04 04.03.2022) Подписаться на
Кобахидзе заявил, что единственной целью "Единого национального движения" является втягивание Грузии в военный конфликт
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" назвала самую крупную оппозиционную партию страны "партией войны" и обвинила в кампании против русских, находящихся в Грузии.
"Единое национальное движение" и соратники этой партии резко критикуют власти Грузии за то, что они отказываются от введения санкций против России и от организованной отправки добровольцев на Украину.
"В Грузии действует партия войны, единственной целью которой является каким-то образом втянуть Грузию в военный конфликт... Очередным проявлением их намерений является очередная кампания, которую они запустили против находящихся в стране русских", - сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, эта кампания направлена на то, чтобы в стране вводились дискриминационные ограничения для граждан России. Он прямо обвинил в этом "Единое национальное движение" и связанные с этой партией неправительственные организации.
Действия оппозиционеров Кобахидзе назвал "крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма".
По его словам, уже зафиксированы случаи когда частные компании отказывают русским в обслуживании или ставят дискриминационные условия для обслуживания.
"Есть большая угроза, что такая кампания примет большой масштаб и перейдет в физическое насилие над людьми русской национальности. Мы призываем правоохранительные органы принять все меры во избежание противостояния в любой форме и попыток разжигания этнической розни", - сказал Кобахидзе.
Подобные действия, по словам председателя "Грузинской мечты", должны быть наказаны по всей строгости закона.
Он подчеркнул, что "категорически неприемлемо наказывать невинных граждан" за действия властей, гражданами которой они являются.
"Грузия открыта для всех людей, граждан любой страны вне зависимости от их этнической принадлежности и ответственна за их защиту от дискриминационного подхода", - сказал Кобахидзе.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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