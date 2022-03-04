https://sputnik-georgia.ru/20220304/gruzinskaya-mechta-obvinila-natsdvizhenie-v-shovinizme-i-diskriminatsii-264972702.html

"Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации

"Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации

Кобахидзе заявил, что единственной целью "Единого национального движения" является втягивание Грузии в военный конфликт 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T17:22+0400

2022-03-04T17:22+0400

2022-03-04T18:04+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0a/250305328_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0fb5d93d5d1d2b9ea1d10119037185df.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" назвала самую крупную оппозиционную партию страны "партией войны" и обвинила в кампании против русских, находящихся в Грузии. "Единое национальное движение" и соратники этой партии резко критикуют власти Грузии за то, что они отказываются от введения санкций против России и от организованной отправки добровольцев на Украину. По его словам, эта кампания направлена на то, чтобы в стране вводились дискриминационные ограничения для граждан России. Он прямо обвинил в этом "Единое национальное движение" и связанные с этой партией неправительственные организации. Действия оппозиционеров Кобахидзе назвал "крайне грубым проявлением дискриминации и шовинизма". По его словам, уже зафиксированы случаи когда частные компании отказывают русским в обслуживании или ставят дискриминационные условия для обслуживания. "Есть большая угроза, что такая кампания примет большой масштаб и перейдет в физическое насилие над людьми русской национальности. Мы призываем правоохранительные органы принять все меры во избежание противостояния в любой форме и попыток разжигания этнической розни", - сказал Кобахидзе."Грузинская мечта" обвинила Украину в двойных стандартах>>Подобные действия, по словам председателя "Грузинской мечты", должны быть наказаны по всей строгости закона.Он подчеркнул, что "категорически неприемлемо наказывать невинных граждан" за действия властей, гражданами которой они являются. Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе