https://sputnik-georgia.ru/20220304/bespretsedentnyy-sluchay-v-klinike-tbilisi--vrachi-spasli-mat-i-mladentsa-ot-covid-19-264944013.html

Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19

Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19

Таких случаев спасения не то чтобы мало в стране, их единицы в мире, заявил директор клиники Леван Ратиани 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T08:10+0400

2022-03-04T08:10+0400

2022-03-04T08:23+0400

университетская клиника им. хечинашвили

грузия

новости

общество

медицина

коронавирус covid-19

беременность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263336485_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c3d1e8af372561ff6a846ff94fa19a1e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Беспрецедентный случай произошел в первой университетской клинике Тбилиси – врачам удалось спасти больную COVID-19, сохранить беременность и вывести из тяжелого состояния младенца.44-летняя женщина была на 2й неделе беременности, когда она попала в реанимационное отделение клиники с осложненной формой коронавируса. Состояние пациентки и плода было крайне тяжелым – состояние оценивалось как критическое.Пандемия коронавируса вызвала рост случаев тревожности и депрессии – ВОЗ >>>Благодаря колоссальным усилиям врачей на 25-й неделе родился мальчик – Лазаре, которые весил 650 граммов. Он был помещен в неонатальное отделение и подключен к аппарату искусственного дыхания. Его состояние было критическим."Я считаю, что это большой успех не только нашей клиники, но и всей страны, поскольку таких случаев очень мало в мире. Таких случаев почти не было ни в одной клинике", – отметил Ратиани, добавив, что он до конца верил, что удастся спасти как мать, так и ребенка.По словам Ратиани, беременная женщина просила его не прекращать беременность ради спасения ее жизни.Спустя восемь недель женщина выздоровела и была выписана домой. Параллельно маленький Лазаре начал прибавлять в весе и его жизненные параметры начали улучшаться. Сегодня он весит 2,7 килограмма и через несколько дней его выпишут из клиники.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

университетская клиника им. хечинашвили, грузия, новости, общество, медицина, коронавирус covid-19, беременность