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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 365
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 365
За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, выздоровели за сутки 9 790 человек 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 365. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 620 639 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 9 790 человек, а с начала пандемии – 1 539 413. Скончались 16 306.За сутки сделано 9 671 тест, в том числе 6 495 на антиген и 3 176 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 14,11%, за последние 14 дней – 22,6%, за последние семь дней – 18,07%.К этому времени сделано 2 823 646 прививок, в том числе за последние сутки – 188.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 &gt;&gt;&gt;Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 913 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 365

10:48 04.03.2022 (обновлено: 11:18 04.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса и обменный пункт - пожилая женщина в маске
Эпидемия коронавируса и обменный пункт - пожилая женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, выздоровели за сутки 9 790 человек
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 365. Скончались 32 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 620 639 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 9 790 человек, а с начала пандемии – 1 539 413. Скончались 16 306.
За сутки сделано 9 671 тест, в том числе 6 495 на антиген и 3 176 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 14,11%, за последние 14 дней – 22,6%, за последние семь дней – 18,07%.
К этому времени сделано 2 823 646 прививок, в том числе за последние сутки – 188.
Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 913 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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