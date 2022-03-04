https://sputnik-georgia.ru/20220304/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-365-264959702.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 365

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 365

За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, выздоровели за сутки 9 790 человек 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T10:48+0400

2022-03-04T10:48+0400

2022-03-04T11:18+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

грузия

общество

новости

здравоохранение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264691135_0:231:3067:1956_1920x0_80_0_0_7ffa5e98d7430cd589ca0e45af41e5c4.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 365. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 620 639 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 9 790 человек, а с начала пандемии – 1 539 413. Скончались 16 306.За сутки сделано 9 671 тест, в том числе 6 495 на антиген и 3 176 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 14,11%, за последние 14 дней – 22,6%, за последние семь дней – 18,07%.К этому времени сделано 2 823 646 прививок, в том числе за последние сутки – 188.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 913 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии