https://sputnik-georgia.ru/20220304/dvizhenie-gruzovikov-na-tsentralnoy-avtodoroge-gruzii-vosstanovleno-264969933.html

Движение грузовиков на центральной автодороге Грузии восстановлено

Движение грузовиков на центральной автодороге Грузии восстановлено

В результате интенсивных очистительных работ движение по автомобильной дороге восстановлено 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T16:03+0400

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2022-03-04T16:03+0400

грузия

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ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе восстановлено движение для трейлеров, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Из-за сильного снега и гололеда на 138-158 км (Чумателети-Хуневи) участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе было запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.В результате интенсивных очистительных работ движение на данном участке автодороги восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщает департамент.На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей >>Автодорога Тбилиси-Сенаки-Леселидзе является частью Европейского транзитного коридора Е-60. Второй по величине европейский транзитный коридор начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, ситуация на дорогах грузии