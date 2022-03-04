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Движение грузовиков на центральной автодороге Грузии восстановлено
Движение грузовиков на центральной автодороге Грузии восстановлено
В результате интенсивных очистительных работ движение по автомобильной дороге восстановлено 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T16:03+0400
2022-03-04T16:03+0400
2022-03-04T16:03+0400
грузия
новости
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе восстановлено движение для трейлеров, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Из-за сильного снега и гололеда на 138-158 км (Чумателети-Хуневи) участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе было запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.В результате интенсивных очистительных работ движение на данном участке автодороги восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщает департамент.На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей >>Автодорога Тбилиси-Сенаки-Леселидзе является частью Европейского транзитного коридора Е-60. Второй по величине европейский транзитный коридор начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, новости, ситуация на дорогах грузии
Движение грузовиков на центральной автодороге Грузии восстановлено
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В результате интенсивных очистительных работ движение по автомобильной дороге восстановлено
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе восстановлено движение для трейлеров, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Из-за сильного снега и гололеда на 138-158 км (Чумателети-Хуневи) участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе было запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
В результате интенсивных очистительных работ движение на данном участке автодороги восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщает департамент
.
Автодорога Тбилиси-Сенаки-Леселидзе является частью Европейского транзитного коридора Е-60. Второй по величине европейский транзитный коридор начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
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