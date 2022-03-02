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"Грузинская мечта" обвинила Украину в двойных стандартах
"Грузинская мечта" обвинила Украину в двойных стандартах
Кобахидзе заявил, что представители бывшей правящей партии Грузии могут оказывать влияние на власти Украины 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T20:26+0400
2022-03-02T20:26+0400
2022-03-02T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правящая партия Грузия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" оценила как двойные стандарты объяснения Украины причин отзыва украинского посла из Тбилиси для консультаций.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сказал, что незамедлительно отзывает посла для консультаций из-за того, что Грузия препятствует отправке добровольцев на Украину, и за "неморальную позицию" касательно санкций против России. Власти Грузии отказались вводить санкции, обосновав это тем, что они больше ударят по самой Грузии, нежели по РФ.По его словам, Украина не отзывала послов из других стран, которые так же, как и Грузия, не стали вводить санкции против России."От введения санкций отказались многие страны, в том числе Молдова, Турция, Армения, Азербайджан, Израиль и другие, но власти Украины не отзывали послов из этих стран", - заявил Кобахидзе.Он напомнил о том, что Грузия не единственная отказалась отправлять добровольцев на Украину."Если причиной был отказ отправлять добровольцев при помощи правительства Грузии, то такое решение приняли также многие страны, в том числе Великобритания, Польша и другие, но такое решение не стало причиной отзыва посла из этих стран", - отметил Кобахидзе.Грузия не будет организовывать отправку добровольцев на Украину - депутат>>Более того, по его словам, Украина не отзывала посла из Беларуси.При этом он отметил, что "попытка координированных действий исходит от "Единого национального движения".По словам Кабахидзе, у бывшей правящей партии Грузии много представителей во власти Украины, в том числе в окружении президента. Отбывающий наказание в Грузии экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по сей день номинально занимает пост главы Национального совета реформ Украины.Депутат парламента Грузии раскритиковал методы и действия оппозиции>>"Они могут оказать влияние на решения власти Украины", - подчеркнул Кобахидзе.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, политика, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Грузинская мечта" обвинила Украину в двойных стандартах
20:26 02.03.2022 (обновлено: 20:57 02.03.2022) Подписаться на
Кобахидзе заявил, что представители бывшей правящей партии Грузии могут оказывать влияние на власти Украины
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правящая партия Грузия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" оценила как двойные стандарты объяснения Украины причин отзыва украинского посла из Тбилиси для консультаций.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сказал, что незамедлительно отзывает посла для консультаций из-за того, что Грузия препятствует отправке добровольцев на Украину, и за "неморальную позицию" касательно санкций против России. Власти Грузии отказались вводить санкции, обосновав это тем, что они больше ударят по самой Грузии, нежели по РФ.
"Украина не отзывала послов из тех стран, которые в международных организациях зафиксировали поддержку России. К примеру, Украина не отзывала послов из стран, которые не поддержали приостановление статуса России в Совете Европы, или они отказались от спонсорства в ООН", - сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Украина не отзывала послов из других стран, которые так же, как и Грузия, не стали вводить санкции против России.
"От введения санкций отказались многие страны, в том числе Молдова, Турция, Армения, Азербайджан, Израиль и другие, но власти Украины не отзывали послов из этих стран", - заявил Кобахидзе.
Он напомнил о том, что Грузия не единственная отказалась отправлять добровольцев на Украину.
"Если причиной был отказ отправлять добровольцев при помощи правительства Грузии, то такое решение приняли также многие страны, в том числе Великобритания, Польша и другие, но такое решение не стало причиной отзыва посла из этих стран", - отметил Кобахидзе.
Более того, по его словам, Украина не отзывала посла из Беларуси.
"Мы видим координированную попытку втянуть Грузию в военный конфликт, чего мы не допустим", - сказал Кобахидзе на брифинге.
При этом он отметил, что "попытка координированных действий исходит от "Единого национального движения".
По словам Кабахидзе, у бывшей правящей партии Грузии много представителей во власти Украины, в том числе в окружении президента. Отбывающий наказание в Грузии экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по сей день номинально занимает пост главы Национального совета реформ Украины.
"Они могут оказать влияние на решения власти Украины", - подчеркнул Кобахидзе.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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