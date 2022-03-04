https://sputnik-georgia.ru/20220304/meriya-tbilisi-pereshla-na-chrezvychaynyy-rezhim-raboty-264979280.html

Мэрия Тбилиси перешла на чрезвычайный режим работы

Мэрия Тбилиси перешла на чрезвычайный режим работы

Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода в некоторых местах ураган 04.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Из-за сильного ветра тбилисский муниципалитет перешел на чрезвычайный режим работы, говорится в сообщении мэрии столицы Грузии.С утра в Тбилиси сильный ветер, который создал проблемы в разных районах столицы. Больше всего проблем стихия нанесла трем районам города – Сабуртало, Глдани и Надзаладеви. Сильный ветер повалил деревья, поломал ветви, повредил электро и интернет линии, а также газопроводы. Зафиксированы и факты повреждения автомобилей.В Сабурталинском районе на нескольких адресах сильный ветер снес крыши с домов. В Надзаладевском районе обрушилась часть аварийного здания. В результате происшествия никто не пострадал.В Тбилиси из-за сильного ветра обрушилось аварийное здание >>На аллее Агмашенебели повредился государственный флаг Грузии. С целью соблюдения безопасности его восстановлением соответствующие службы займутся после того, как утихнет ветер.На данный момент устанавливается ущерб, нанесенный стихией. Сотрудники всех десяти местных районных администраций готовы в случае происшествия оказать помощь пострадавшим семьям.Сотрудники "Экосервис групп" очищают территории от поломанных деревьев и ветвей.Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода, значительное снижение температуры, осадки, в некоторых местах метель, ураган, туман. На черноморском побережье синоптики прогнозируют 4-5 балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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