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Мэрия Тбилиси перешла на чрезвычайный режим работы
Мэрия Тбилиси перешла на чрезвычайный режим работы
Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода в некоторых местах ураган 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T20:59+0400
2022-03-04T20:59+0400
2022-03-04T21:28+0400
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Из-за сильного ветра тбилисский муниципалитет перешел на чрезвычайный режим работы, говорится в сообщении мэрии столицы Грузии.С утра в Тбилиси сильный ветер, который создал проблемы в разных районах столицы. Больше всего проблем стихия нанесла трем районам города – Сабуртало, Глдани и Надзаладеви. Сильный ветер повалил деревья, поломал ветви, повредил электро и интернет линии, а также газопроводы. Зафиксированы и факты повреждения автомобилей.В Сабурталинском районе на нескольких адресах сильный ветер снес крыши с домов. В Надзаладевском районе обрушилась часть аварийного здания. В результате происшествия никто не пострадал.В Тбилиси из-за сильного ветра обрушилось аварийное здание >>На аллее Агмашенебели повредился государственный флаг Грузии. С целью соблюдения безопасности его восстановлением соответствующие службы займутся после того, как утихнет ветер.На данный момент устанавливается ущерб, нанесенный стихией. Сотрудники всех десяти местных районных администраций готовы в случае происшествия оказать помощь пострадавшим семьям.Сотрудники "Экосервис групп" очищают территории от поломанных деревьев и ветвей.Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода, значительное снижение температуры, осадки, в некоторых местах метель, ураган, туман. На черноморском побережье синоптики прогнозируют 4-5 балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Мэрия Тбилиси перешла на чрезвычайный режим работы
20:59 04.03.2022 (обновлено: 21:28 04.03.2022) Подписаться на
Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода в некоторых местах ураган
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Из-за сильного ветра тбилисский муниципалитет перешел на чрезвычайный режим работы, говорится в сообщении мэрии столицы Грузии.
С утра в Тбилиси сильный ветер, который создал проблемы в разных районах столицы. Больше всего проблем стихия нанесла трем районам города – Сабуртало, Глдани и Надзаладеви. Сильный ветер повалил деревья, поломал ветви, повредил электро и интернет линии, а также газопроводы. Зафиксированы и факты повреждения автомобилей.
В Сабурталинском районе на нескольких адресах сильный ветер снес крыши с домов. В Надзаладевском районе обрушилась часть аварийного здания. В результате происшествия никто не пострадал.
На аллее Агмашенебели повредился государственный флаг Грузии. С целью соблюдения безопасности его восстановлением соответствующие службы займутся после того, как утихнет ветер.
На данный момент устанавливается ущерб, нанесенный стихией. Сотрудники всех десяти местных районных администраций готовы в случае происшествия оказать помощь пострадавшим семьям.
Сотрудники "Экосервис групп" очищают территории от поломанных деревьев и ветвей.
Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода, значительное снижение температуры, осадки, в некоторых местах метель, ураган, туман. На черноморском побережье синоптики прогнозируют 4-5 балльный шторм.
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