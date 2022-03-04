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Международный фестиваль короткометражек в Кутаиси объявил о приеме заявок

Международный фестиваль короткометражек в Кутаиси объявил о приеме заявок

Кутаисский фестиваль задуман с целью разнообразить грузинскую киносцену, сосредоточенную в основном вокруг Тбилиси, и перенести интересные культурные... 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T17:38+0400

2022-03-04T17:38+0400

2022-03-04T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Кутаисский международный фестиваль короткометражных фильмов начинает прием фильмов на Международный конкурс 2022 года.Работы будут приниматься до 20 июня, а сам фестиваль пройдет с 1 по 7 октября 2022 года.Кутаисский фестиваль призван популяризировать и поддерживать искусство короткометражного кино. Также он был задуман с целью разнообразить грузинскую кинематографическую сцену, сосредоточенную в основном вокруг столицы, и перенести интересные культурные мероприятия в регионы.Cтали известны соведущие церемонии кинопремии "Оскар" >>>Победитель основного конкурса будет награжден главным призом фестиваля – "Золотым динозавром". В первый раз фестиваль состоялся в 2021 году. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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