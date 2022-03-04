https://sputnik-georgia.ru/20220304/v-gruzii-nachinaetsya-registratsiya-pervoklassnikov-264960281.html

В Грузии начинается регистрация первоклассников

В Грузии начинается регистрация первоклассников

Регистрация детей в первый класс пройдет в несколько этапов и завершится 12 июля 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В Грузии с 15 марта начинается регистрация первоклассников, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.Зарегистрироваться в школу смогут дети, которым к 15 сентября включительно исполнится 6 лет.Первый этап регистрацииПервый этап регистрации начнется 15 марта и продлится до 26 марта включительно. Пройти регистрацию на первом этапе смогут дети со специальными образовательными нуждами.Родители этих детей должны обратиться с заявлением к той государственной школе, в которую хотят отдать своего ребенка. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе образования (EMIS). Для подтверждения особого статуса ребенка родителям требуется заполнить в школе специальную форму обращения, утвержденную указом министра образования.В Грузии смягчают ковид-ограничения - что будет со школами?>>Из школы эти анкеты будут направлены в министерство образования. Мультидисциплинарная команда оценит ребенка и установит его образовательные нужды. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации. Родители детей должны представить документацию с 29 марта до 29 апреля включительно.Учениками с особенными образовательными нуждами считаются дети с физическими ограничениями, нарушениями в интеллектуальном развитии, нарушениями в навыках учебы, в сенсорном развитии (слуха или зрения), с нарушениями развития речи, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также дети с аутизмом, те, которые нуждаются в длительной госпитализации, или те, кто испытывает сложности, связанные с социальными факторами, из-за которых ребенок не может отвечать требованиям национального учебного плана.Родители тех детей, которым не подтвердят специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать детей на следующих этапах.Второй этап регистрацииВторой этап регистрации стартует 2 мая и продлится до 13 мая включительно. В школе могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или более детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Необходимые документы родители должны предоставить в школе. Регистрацию обеспечивает школа.Третий этапТретий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте registration.emis.ge. Она начнется 17 мая и продлится до 8 июня включительно.Родители смогут представить документацию зарегистрированного ребенка с 13 июня до 24 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.Четвертый этапЧетвертый этап регистрации начнется с 28 июня и продлится до 12 июля включительно. Этот этап касается непосредственно тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.После прохождения регистрации родители должны предоставить школе следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельства о рождении ребенка.Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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