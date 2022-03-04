https://sputnik-georgia.ru/20220304/v-gruzii-uzhestochat-nakazaniya-za-etnicheskuyu-diskriminatsiyu-264975904.html

В Грузии ужесточат наказания за этническую дискриминацию

В Грузии ужесточат наказания за этническую дискриминацию

В законодательстве Грузии нет понятия этническая дискриминация, однако уголовно наказуемо нарушение равноправия людей из-за языка 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T19:04+0400

2022-03-04T19:04+0400

2022-03-04T19:04+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии начал работу по ужесточению законодательства по борьбе с дискриминацией и разжиганием этнической розни, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В пятницу правящая партия обвинила самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" в кампании против русских, находящихся в Грузии.На сегодняшний день в законодательстве Грузии нет понятия этническая дискриминация, однако уголовно наказуемо нарушение равноправия людей из-за языка, пола, возраста, гражданства, происхождения, места рождения, места жительства, имущественного или сословного положения, религии или веры, социальной принадлежности, профессии, семейного положения, состояния здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и выражения политических взглядов либо по иному признаку, чем существенным образом ущемляются права человека."Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации >>Наказание за подобное преступление мягкое – штраф, или исправительные работы сроком до года, либо лишение свободы на срок до двух лет.Кроме того, в уголовном законодательстве Грузии есть понятие расовой дискриминации - деяние, совершенное с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямое или косвенное ограничение прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека,Это преступление карается лишением свободы на срок до трех лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – на срок от двух до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе