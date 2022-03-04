https://sputnik-georgia.ru/20220304/v-gruzii-uzhestochat-nakazaniya-za-etnicheskuyu-diskriminatsiyu-264975904.html
В Грузии ужесточат наказания за этническую дискриминацию
В Грузии ужесточат наказания за этническую дискриминацию
В законодательстве Грузии нет понятия этническая дискриминация, однако уголовно наказуемо нарушение равноправия людей из-за языка 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T19:04+0400
2022-03-04T19:04+0400
2022-03-04T19:04+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625580_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_a8fd2184f061c5fff95e7693c6f68dd6.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии начал работу по ужесточению законодательства по борьбе с дискриминацией и разжиганием этнической розни, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В пятницу правящая партия обвинила самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" в кампании против русских, находящихся в Грузии.На сегодняшний день в законодательстве Грузии нет понятия этническая дискриминация, однако уголовно наказуемо нарушение равноправия людей из-за языка, пола, возраста, гражданства, происхождения, места рождения, места жительства, имущественного или сословного положения, религии или веры, социальной принадлежности, профессии, семейного положения, состояния здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и выражения политических взглядов либо по иному признаку, чем существенным образом ущемляются права человека."Грузинская мечта" обвинила "Нацдвижение" в шовинизме и дискриминации >>Наказание за подобное преступление мягкое – штраф, или исправительные работы сроком до года, либо лишение свободы на срок до двух лет.Кроме того, в уголовном законодательстве Грузии есть понятие расовой дискриминации - деяние, совершенное с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямое или косвенное ограничение прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека,Это преступление карается лишением свободы на срок до трех лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – на срок от двух до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625580_279:218:2122:1600_1920x0_80_0_0_cc6d11954e63923bba06ea8f46ff9928.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
В Грузии ужесточат наказания за этническую дискриминацию
Подписаться на
В законодательстве Грузии нет понятия этническая дискриминация, однако уголовно наказуемо нарушение равноправия людей из-за языка
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии начал работу по ужесточению законодательства по борьбе с дискриминацией и разжиганием этнической розни, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
В пятницу правящая партия обвинила самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" в кампании против русских, находящихся в Грузии.
"В парламенте Грузии уже началась работа над ужесточением закона, который будет направлен против дискриминации по этническому признаку и разжигания этнической розни", - сказал Кобахидзе.
На сегодняшний день в законодательстве Грузии нет понятия этническая дискриминация, однако уголовно наказуемо нарушение равноправия людей из-за языка, пола, возраста, гражданства, происхождения, места рождения, места жительства, имущественного или сословного положения, религии или веры, социальной принадлежности, профессии, семейного положения, состояния здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и выражения политических взглядов либо по иному признаку, чем существенным образом ущемляются права человека.
Наказание за подобное преступление мягкое – штраф, или исправительные работы сроком до года, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, в уголовном законодательстве Грузии есть понятие расовой дискриминации - деяние, совершенное с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямое или косвенное ограничение прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека,
Это преступление карается лишением свободы на срок до трех лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – на срок от двух до семи лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.