https://sputnik-georgia.ru/20220304/v-rf-prinyali-zakon-o-lishenii-svobody-za-feyki-pro-vooruzhennye-sily-264961566.html

В РФ приняли закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы

В РФ приняли закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, отмечают в Думе 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T11:42+0400

2022-03-04T11:42+0400

2022-03-04T11:47+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

новости

минобороны рф

украина

владимир путин

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23658/17/236581745_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ada8d99d54b6811a596f7e2917b2e15b.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Российская Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект – он вводит уголовное наказание и большие штрафы за фейки, которые дискредитируют армию РФ и призывы к санкциям против России, пишет РИА Новости.Отмечается, что изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.Что касается наказания за распространение заведомо ложных фейков про ВС РФ, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, то оно предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.Между тем, заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Помимо этого, закон призван регулировать ответственность граждан, за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, а также пропагандирующих санкционную политику иностранных государств в отношении России.Делегации России и Украины завершили второй раунд переговоров >>>Так, за призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования, совершенные в течение года лицами, ранее привлекавшимися к административной ответственности за аналогичное деяние, штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.Есть и другие детали. В случае если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия – штраф составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.Призывы к санкциям против России – если ранее в течение года нарушитель уже привлекался за это к административной ответственности – будут караться штрафом до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.Россия начала операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, новости, минобороны рф, украина, владимир путин, государственная дума рф