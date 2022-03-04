https://sputnik-georgia.ru/20220304/vystuplenie-prezidenta-gruzii-v-parlamente-otlozheno-264969608.html

Выступление президента Грузии в парламенте отложено

Выступление президента Грузии в парламенте отложено

Выступление Зурабишвили в законодательном органе запланировано на 15 марта 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T15:21+0400

2022-03-04T15:21+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Бюро парламента Грузии отклонило предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили выступить на заседании законодательного органа 5 марта.Администрация главы государства в начале недели заявила о намерении Зурабишвили выступить с ежегодным докладом уже в эту субботу. Однако парламентское бюро приняло решение не созывать заседание парламента специально ради президента и предложило главе государства альтернативную дату – ближайший вторник пленарной недели, 15 марта.Как заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, президент хотела выступить перед парламентом сразу после своего визита во Францию и встреч в Брюсселе, исходя из ситуации в мире.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.В последнее время в обществе муссируется тема разногласий между президентом и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Мечта" проявляет осторожность касательно событий на Украине, заявляя, что не допустит втягивания страны в вооруженное противостояние. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России, так как от этого сама пострадает намного больше. В ответ на это Зурабишвили сказала, что на месте премьера воздержалась бы от такого заявления."Грузинская мечта" обвинила Украину в двойных стандартах>>По словам премьера, в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.Кроме того, Грузия оказывает гуманитарную помощь Украине и помогает украинским туристам, которые не могут вернуться на родину, с жильем и едой. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили