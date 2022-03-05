https://sputnik-georgia.ru/20220305/aeroflot-priostanovit-vse-zarubezhnye-reysy-s-8-marta-264992644.html

"Аэрофлот" приостановит все зарубежные рейсы с 8 марта

"Аэрофлот" приостановит все зарубежные рейсы с 8 марта

"Аэрофлот" информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T16:21+0400

2022-03-05T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. "Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания РФ, с 8 марта приостанавливает все полеты за границу, кроме рейсов в Минск, пишет РИА Новости.Кроме того, с 6 марта авиакомпания не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта, сообщает перевозчик.Как поясняют в компании, для уменьшения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию "Аэрофлот" с 6 марта (00:00 мск), прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих билеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта. При этом пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов.Россия ожидает ответа от Украины по новому раунду переговоров – Лавров >>>Что касается внутренних рейсов, "Аэрофлот" продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Наряду с этим продолжаются полеты в/из Минска, говорится в сообщении авиаперевозчика.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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