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"Аэрофлот" приостановит все зарубежные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" приостановит все зарубежные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T16:21+0400
2022-03-05T16:21+0400
2022-03-05T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. "Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания РФ, с 8 марта приостанавливает все полеты за границу, кроме рейсов в Минск, пишет РИА Новости.Кроме того, с 6 марта авиакомпания не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта, сообщает перевозчик.Как поясняют в компании, для уменьшения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию "Аэрофлот" с 6 марта (00:00 мск), прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих билеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта. При этом пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов.Россия ожидает ответа от Украины по новому раунду переговоров – Лавров >>>Что касается внутренних рейсов, "Аэрофлот" продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Наряду с этим продолжаются полеты в/из Минска, говорится в сообщении авиаперевозчика.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Аэрофлот" приостановит все зарубежные рейсы с 8 марта
16:21 05.03.2022 (обновлено: 17:58 05.03.2022) Подписаться на
"Аэрофлот" информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
"Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания РФ, с 8 марта приостанавливает все полеты за границу, кроме рейсов в Минск, пишет РИА Новости
.
Кроме того, с 6 марта авиакомпания не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", – сказано в сообщении.
Как поясняют в компании, для уменьшения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию "Аэрофлот" с 6 марта (00:00 мск), прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих билеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта.
При этом пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов.
Что касается внутренних рейсов, "Аэрофлот" продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Наряду с этим продолжаются полеты в/из Минска, говорится в сообщении авиаперевозчика.
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