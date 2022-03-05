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Россия ожидает ответа от Украины по новому раунду переговоров – Лавров
Россия ожидает ответа от Украины по новому раунду переговоров – Лавров
Украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи, заявил Лавров 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T15:43+0400
2022-03-05T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Москва ожидает от Киева информации о следующем раунде переговоров, однако пока сроков нет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергей Лавров.По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи."Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", – отметил Лавров.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, в мире
Россия ожидает ответа от Украины по новому раунду переговоров – Лавров
15:43 05.03.2022 (обновлено: 16:04 05.03.2022) Подписаться на
Украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Москва ожидает от Киева информации о следующем раунде переговоров, однако пока сроков нет, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи.
"Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том, как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона – украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", – сообщил Лавров журналистам.
"Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", – отметил Лавров.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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