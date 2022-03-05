https://sputnik-georgia.ru/20220305/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-033-264984456.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 033

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 033

За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, выздоровели за сутки 8 118 человек 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T10:49+0400

2022-03-05T10:49+0400

2022-03-05T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 033. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 623 672 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 8 118 человек, а с начала пандемии – 1 1 547 531. Скончались 16 338.За сутки сделано 19 680 тестов, в том числе 16 416 на антиген и 3 264 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 15,41%, за последние 14 дней – 21,6%, за последние семь дней – 17,64%.К этому времени сделано 2 825 035 прививок, в том числе за последние сутки – 1 034.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 600 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии