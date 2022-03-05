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Граждане Грузии смогут покинуть Украину на автобусах
Граждане Грузии смогут покинуть Украину на автобусах
Специальные рейсы Львов-Варшава будут отъезжать из Львова с 6 по 10 марта. Каждый автобус рассчитан на 50 граждан 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T21:02+0400
2022-03-05T21:02+0400
2022-03-05T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Граждане Грузии по решению МИД страны смогут покинуть Украину через Львов на специальных автобусах, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Грузии. Специальные рейсы Львов-Варшава будут отъезжать из Львова с 6 по 10 марта, в 08:00-09:00 по местному времени, с улицы Университетская. Ранее МИД Грузии объявил, что на родину могут вернуться и те граждане Грузии, у которых нет паспорта или документ просрочен. Для этого гражданам Грузии надо обратиться в консульство на Украине, чтобы получить т. н. "документ на возвращение".НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, грузия, общество, украина, мид грузии, варшава
Граждане Грузии смогут покинуть Украину на автобусах
21:02 05.03.2022 (обновлено: 21:16 05.03.2022) Подписаться на
Специальные рейсы Львов-Варшава будут отъезжать из Львова с 6 по 10 марта. Каждый автобус рассчитан на 50 граждан
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Граждане Грузии по решению МИД страны смогут покинуть Украину через Львов на специальных автобусах, говорится в сообщении
внешнеполитического ведомства Грузии.
Специальные рейсы Львов-Варшава будут отъезжать из Львова с 6 по 10 марта, в 08:00-09:00 по местному времени, с улицы Университетская.
Каждый автобус рассчитан на 50 граждан. Чтобы попасть на него, граждане Грузии должны пройти регистрацию. Номера для регистрации на рейс +380 (63) 376 77 68 и +380 (63) 376 73 64.
Ранее МИД Грузии объявил, что на родину могут вернуться и те граждане Грузии, у которых нет паспорта или документ просрочен. Для этого гражданам Грузии надо обратиться в консульство на Украине, чтобы получить т. н. "документ на возвращение".
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.
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