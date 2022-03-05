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Граждане Грузии смогут покинуть Украину на автобусах

Граждане Грузии смогут покинуть Украину на автобусах

Специальные рейсы Львов-Варшава будут отъезжать из Львова с 6 по 10 марта. Каждый автобус рассчитан на 50 граждан 05.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Граждане Грузии по решению МИД страны смогут покинуть Украину через Львов на специальных автобусах, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Грузии. Специальные рейсы Львов-Варшава будут отъезжать из Львова с 6 по 10 марта, в 08:00-09:00 по местному времени, с улицы Университетская. Ранее МИД Грузии объявил, что на родину могут вернуться и те граждане Грузии, у которых нет паспорта или документ просрочен. Для этого гражданам Грузии надо обратиться в консульство на Украине, чтобы получить т. н. "документ на возвращение".НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, грузия, общество, украина, мид грузии, варшава