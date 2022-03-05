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НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен

НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен

Альянс не ищет военной конфронтации с Москвой, но твердо привержен защите "каждого дюйма" своей территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T11:44+0400

2022-03-05T11:44+0400

2022-03-05T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Военно-политический блок НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Российской Федерацией, параллельно продолжая поддерживать Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать "в предстоящие дни и недели" помощь Украине, в том числе на гуманитарном направлении.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине >>>Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, нато, сша, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022