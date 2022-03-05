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НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен
НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен
Альянс не ищет военной конфронтации с Москвой, но твердо привержен защите "каждого дюйма" своей территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T11:44+0400
2022-03-05T11:44+0400
2022-03-05T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Военно-политический блок НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Российской Федерацией, параллельно продолжая поддерживать Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать "в предстоящие дни и недели" помощь Украине, в том числе на гуманитарном направлении.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине >>>Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, нато, сша, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен
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Альянс не ищет военной конфронтации с Москвой, но твердо привержен защите "каждого дюйма" своей территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Военно-политический блок НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Российской Федерацией, параллельно продолжая поддерживать Украину, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Мы будем оставлять открытой дверь для диалога и дипломатии с Россией", – сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. При этом он отметил, что альянс не ищет военной конфронтации с Москвой, однако твердо привержен защите "каждого дюйма" своей территории.
Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать "в предстоящие дни и недели" помощь Украине, в том числе на гуманитарном направлении.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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